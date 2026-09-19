El conjunto Azulcrema recibe al Rebaño en el Banorte

Se aproxima una edición más del Clásico Nacional entre las Chivas y el América en la Liga MX y como ha sido en los últimos enfrentamientos el conjunto Azulcrema busca cosechar su triunfo 100 ante el acérrimo rival.

Son 99 victorias, para los capitalinos, en 264 enfrentamientos (oficiales y amistosos) que ha sido catapultada con 82 empates y 83 derrotas; sin embargo, la década más productiva sigue perteneciendo para el Guadalajara que en los 90's logró 18 victorias.

Henry Martín, en festejo de gol con América, ante Bravos de Juárez | IMAGO7

Los capitalinos, ahora dirigidos por Guillermo Almada, han fallado en sus enfrentamientos previos y ya acumula tres duelos consecutivos sin conseguir derrotar al Rebaño (dos derrotas y un empate)

Ahora el Clásico Nacional regresa al ahora llamado Estadio Banorte después de dos años desde la última vez que América y Chivas se enfrentaron en el Coloso de Santa Úrsula debido a su remodelación para el Mundial 2026.

Estadio Banorte, previo al Clásico Joven | IMAGO7

¿Cómo llegan?

Las Águilas vienen de perder el invicto en el Apertura 2026 después de caer 4-3 ante Cruz Azul en el Estadio Banorte. La derrota en el Clásico Joven dejó al conjunto azulcrema en el lugar 13 de la clasificación con 16 puntos.

Guadalajara llega al encuentro con seis partidos consecutivos sin perder, con un balance de cuatro victorias y dos empates. La racha permitió al equipo dirigido por Gabriel Milito como sublíderes con 17 puntos.

Chivas suma 17 puntos en el torneo, uno más que las Águilas/Especial

¿Cuál fue el último juego en el Banorte?

Sin embargo, este sábado, día de la Virgen María, el mítico estadio volverá a abrir sus puertas al partido que paraliza a todo el país. La última vez que los Azulcremas y el Rebaño se midieron en el entonces llamado Estadio Azteca fue el 18 de mayo de 2024.