Las Águilas buscarán su victoria número 100 en la rivalidad, mientras Guadalajara llega con tres Clásicos consecutivos sin perder

América recibirá a Chivas este sábado 19 de septiembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte, en partido correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026. El Clásico Nacional podrá seguirse por Canal 5 y TUDN, además de ViX Premium vía streaming, en un encuentro donde ambos equipos buscarán mantenerse en la pelea por el liderato.

Las Águilas llegarán a la edición 265 del Clásico Nacional con la posibilidad de alcanzar su victoria número 100 en la historia de la rivalidad. Sin embargo, el equipo dirigido por Guillermo Almada acumula tres enfrentamientos consecutivos sin conseguir derrotar al Guadalajara.

Kevin Mier y Miguel Borja en el partido de Cruz Azul contra América | IMAGO 7

¿Cómo llegan América y Chivas al Clásico Nacional?

América viene de perder el invicto en la Liga MX después de caer 4-3 ante Cruz Azul en el Estadio Banorte. La derrota en el Clásico Joven dejó al conjunto azulcrema en la tercera posición de la clasificación con 16 puntos, tres menos que Toluca, actual líder del campeonato.

Guadalajara atraviesa un momento diferente y llegará al encuentro con seis partidos consecutivos sin perder, con un balance de cuatro victorias y dos empates. La racha permitió al equipo dirigido por Gabriel Milito colocarse en la segunda posición de la tabla general con 17 unidades.

Santiago Sandoval, en festejo de gol con Chivas, en el Apertura 2026 | IMAGO7

El Rebaño Sagrado viene de golear 3-0 a Pumas con un doblete de Santi Sandoval y una anotación de Bryan González. Ese resultado permitió a Chivas mantenerse a dos puntos del liderato antes de visitar a su máximo rival en la novena jornada.

El historial de los últimos diez Clásicos Nacionales presenta una ligera ventaja para América, con cuatro victorias de las Águilas, tres triunfos de Chivas y tres empates. No obstante, Guadalajara no ha perdido ninguno de los últimos tres enfrentamientos, con dos victorias y una igualdad.

Brian Rodríguez y Henry Martín, en festejo de gol, ante Cruz Azul | MEXSPORT

¿A qué hora y dónde ver América vs Chivas?