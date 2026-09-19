El jugador del América no podrá enfrentar a Chivas tras sufrir un golpe en el pie derecho el pasado martes

Guillermo Almada tendrá que lidiar con algunas dudas de cara al partido más importante de la temporada y ya tiene confirmada su primera baja. Kevin Álvarez no disputará el Clásico Nacional ante Chivas.

El lateral derecho sufrió un golpe en el pie derecho durante el entrenamiento del pasado martes, situación que lo mantuvo alejado de las prácticas durante el resto de la semana. Aunque el cuerpo técnico esperaba contar con él para el duelo ante el Rebaño, finalmente no logró recuperarse a tiempo.

Kevin Álvarez, jugador del América, durante Clásico Joven, ante Cruz Azul | IMAGO7

Este jueves, las Águilas dieron a conocer las actividades que realizarán en las inmediaciones del Estadio Banorte y, entre ellas, aparece un Meet and Greet con Kevin Álvarez, programado dos horas antes del partido.

De esta manera, el defensor quedó oficialmente descartado para el encuentro ante Chivas y Almada deberá buscar una alternativa para cubrir el costado derecho de su defensa.

Kevin Álvarez disputando un balón ante Willer Ditta, en el Clásico Joven del Apertura 2026 | IMAGO7

Más dudas para Almada

La ausencia de Álvarez podría no ser la única preocupación para el técnico uruguayo. América tiene a otros dos jugadores que llegan tocados al Clásico Nacional.

Dagoberto Espinoza, el otro lateral derecho, salió en el carrito de emergencias durante el partido ante Cruz Azul después de sufrir un golpe en la rodilla derecha.

Kevin Álvarez, jugador del América, previo a un partido del Apertura 2026 | IMAGO7

Durante la semana, el canterano realizó trabajo diferenciado con la intención de llegar en condiciones al duelo ante el Guadalajara. Sin embargo, su participación dependerá de la valoración que hagan el cuerpo médico y Guillermo Almada antes del encuentro.