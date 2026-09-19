América y Chivas vuelven a encontrarse en una nueva edición del Clásico Nacional. Esta noche, las Águilas recibirán al Rebaño en el Estadio Banorte, en un duelo que marcará el enfrentamiento número 223 entre los dos equipos.
La historia de esta rivalidad comenzó oficialmente el 1 de agosto de 1943, cuando ambos clubes se enfrentaron en la Copa México. En aquella ocasión, Guadalajara se quedó con la victoria por 1-0 gracias a un gol de Pablo González.
Desde entonces, América y Chivas han protagonizado 222 enfrentamientos oficiales, tanto en torneos nacionales como internacionales, con un balance favorable para las Águilas: 82 victorias, 70 empates y 70 triunfos del Guadalajara.
En Fase Regular de Liga MX, Chivas tiene la ventaja
En la Fase Regular de la Liga MX, el dominio histórico corresponde al Rebaño. Ambos equipos se han enfrentado 165 veces, con 58 victorias para Chivas, 55 empates y 52 triunfos del América.
Sin embargo, cuando se trata de la Liguilla, la historia cambia. En la Fase Final del campeonato se han enfrentado en 30 ocasiones, con 17 victorias para las Águilas, seis empates y siete triunfos del Guadalajara.
América dominó la Copa
En la Copa MX también existe una marcada diferencia a favor del conjunto azulcrema. América y Chivas se enfrentaron 14 veces, con seis victorias para las Águilas, siete empates y apenas un triunfo del Rebaño.
En el Campeón de Campeones, en cambio, Guadalajara tiene la ventaja: ambos clubes se enfrentaron en dos ocasiones y las dos terminaron con el título para Chivas.
Además, únicamente se encontraron una vez en la InterLiga, duelo que terminó en empate.
También se han enfrentado a nivel internacional
La rivalidad también ha tenido capítulos de carácter internacional . En la Concachampions se han enfrentado seis veces, con tres victorias del América, un empate y dos triunfos de Chivas.
En la Pre Libertadores disputaron dos encuentros y ambos fueron para las Águilas. Posteriormente, se volvieron a encontrar en la Copa Libertadores, donde protagonizaron otros dos partidos, nuevamente con dos victorias para el América.
Así, después de más de ocho décadas de historia, el Clásico Nacional llega a su edición 223 con un balance histórico que favorece al América, aunque con Guadalajara por delante en los enfrentamientos de Fase Regular de la Liga MX.