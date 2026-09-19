Jugadores de Chivas festejan con su gente el reciente triunfo en el Clásico Nacional l IMAGO7 | IMAGO 7

El historial entre azulcremas y rojiblancos llega a un nuevo capítulo con ventaja global para Coapa

América y Chivas vuelven a encontrarse en una nueva edición del Clásico Nacional. Esta noche, las Águilas recibirán al Rebaño en el Estadio Banorte, en un duelo que marcará el enfrentamiento número 223 entre los dos equipos.

Jugadores de Chivas festejan con su gente el reciente triunfo en el Clásico Nacional l IMAGO7 | IMAGO 7

La historia de esta rivalidad comenzó oficialmente el 1 de agosto de 1943, cuando ambos clubes se enfrentaron en la Copa México. En aquella ocasión, Guadalajara se quedó con la victoria por 1-0 gracias a un gol de Pablo González.

Desde entonces, América y Chivas han protagonizado 222 enfrentamientos oficiales, tanto en torneos nacionales como internacionales, con un balance favorable para las Águilas: 82 victorias, 70 empates y 70 triunfos del Guadalajara.

En Fase Regular de Liga MX, Chivas tiene la ventaja

En la Fase Regular de la Liga MX, el dominio histórico corresponde al Rebaño. Ambos equipos se han enfrentado 165 veces, con 58 victorias para Chivas, 55 empates y 52 triunfos del América.

Hormiga González anota el gol del triunfo contra América en el Clásico Nacional del Clausura 2026 | IMAGO 7

Sin embargo, cuando se trata de la Liguilla, la historia cambia. En la Fase Final del campeonato se han enfrentado en 30 ocasiones, con 17 victorias para las Águilas, seis empates y siete triunfos del Guadalajara.

América dominó la Copa

En la Copa MX también existe una marcada diferencia a favor del conjunto azulcrema. América y Chivas se enfrentaron 14 veces, con seis victorias para las Águilas, siete empates y apenas un triunfo del Rebaño.

En el Campeón de Campeones, en cambio, Guadalajara tiene la ventaja: ambos clubes se enfrentaron en dos ocasiones y las dos terminaron con el título para Chivas.

Además, únicamente se encontraron una vez en la InterLiga, duelo que terminó en empate.

También se han enfrentado a nivel internacional

La rivalidad también ha tenido capítulos de carácter internacional . En la Concachampions se han enfrentado seis veces, con tres victorias del América, un empate y dos triunfos de Chivas.

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En la Pre Libertadores disputaron dos encuentros y ambos fueron para las Águilas. Posteriormente, se volvieron a encontrar en la Copa Libertadores, donde protagonizaron otros dos partidos, nuevamente con dos victorias para el América.