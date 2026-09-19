Los Tuzos y Xolos se enfrentan en duelo directo por los primeros puestos

Continúa la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Tuzos del Pachuca reciben en el Estadio Hidalgo a los Xolos de Tijuana. El duelo está programado para comenzar el domingo 20 de septiembre a las 18:00 (hora centro de México). El encuentro será transmitido por FOX y Fox One.

Tijuana vs Pachuca, Clausura 2026 Liga MX | IMAGO7

¿Cómo llega Pachuca?

El equipo dirigido por Benjamín Mora llega a la mitad del segundo campeonato del 2026 en la décima posición, sumando una racha de tres victorias, dos empates y tres derrotas, siendo su marca de un juego perdido, dos empates y dos triunfos en sus últimos cinco duelos.

Los Tuzos tienen un total de 11 puntos, por lo que una victoria en casa los colocaría cerca de los líderes del campeonato. En su último compromiso, los pupilos del ‘Malayo’ se impusieron 0-3 al Atlante de Miguel Herrera en el Estadio Banorte.

Salomón Rondón, jugador de Pachuca | IMAGO7

¿Cómo llega Xolos?

Más al norte de México, el equipo de la frontera, los Xolos de Tijuana de Sebastián Abreu llegan tras ocho fechas como el octavo lugar de la tabla general de la Liga MX. El conjunto del ‘Loco’ suma una marca de cuatro victorias, un empate y dos derrotas; en sus últimos cinco compromisos la racha es de un empate, un triunfo, derrota, triunfo y derrota.

Los Xolos de la jota mexicana, Gilberto Mora suman un total de 13 unidades. La última vez que los ‘Perros’ vieron actividad en el balompié mexicano fue cuando cayeron por la mínima ante los Gallos del Querétaro en el Estadio Caliente.

Gilberto Mora, jugador de Xolos de Tijuana | IMAGO7

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

La última vez que Pachuca y Tijuana compartieron un escenario de liga MX fue durante el Clausura 2026, en aquella ocasión los Tuzos comandados por Esteban Solari cayeron de visita 3-1 en la Jornada 16.

¿Cuándo y dónde ver el juego EN VIVO?

FECHA: Domingo 20 de septiembre

HORA: 18:00 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Hidalgo, Pachuca, México

TRANSMSIÓN: FOX, Fox One