América con dos posibles bajas ante Chivas: refuerzos de las Águilas apuntan a no debutar

Ramos Mingo y Santiago Bueno entrenaron este sábado en Coapa y continuarán con su proceso de adaptación, mientras que Carlos Álvarez está listo para sumar sus primeros minutos con las Águilas

Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno tendrán que esperar para hacer su presentación con América, pues ninguno de los dos debutará este sábado ante Chivas en el Clásico Nacional.

Con información del periodista León Lecanda, ambos futbolistas entrenaron este sábado por la mañana en las instalaciones de Coapa y continuarán con su proceso de adaptación al equipo, además de trabajar en su adaptación a la altura de la Ciudad de México.

Los dos refuerzos argentinos no serán considerados para el duelo correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026, por lo que su debut con las Águilas tendrá que esperar, mientras que las sensaciones con Carlos Álvarez son más positivas.

Carlos Álvarez en entrenamiento con América | IMAGO7

Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno continuarán con su adaptación

Tanto Ramos Mingo como Bueno llegaron para reforzar para el Apertura 2026 al América recientemente y todavía se encuentran en proceso de adaptación a la dinámica del equipo y a las condiciones de la Ciudad de México.

Por ello, ambos trabajaron este sábado en Coapa mientras el resto del plantel se prepara para enfrentar a Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Banorte este sábado 19 de septiembre.

La decisión también evita acelerar el proceso de los dos defensores, quienes deberán continuar con su preparación antes de recibir sus primeros minutos con la camiseta del América.

Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo | RÉCORD

Carlos Álvarez sí está listo para debutar con América

En contraste y de acuerdo a la información del periodista, Carlos Álvarez sí se encuentra listo para hacer su presentación con las Águilas, después de varias semanas de espera.

El futbolista español y nuevo 8 de Las Águilas podría sumar sus primeros minutos con América ante Chivas, en caso de ser considerado por Guillermo Almada para el Clásico Nacional.