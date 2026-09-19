Avanza juicio de amparo sobre Ascenso y Descenso en Liga MX; ya hay fecha de audiencias

El despacho jurídico Del Real & Asociados emitió un comunicado

El juicio de amparo promovido para cuestionar la suspensión del Ascenso y Descenso en el futbol mexicano ya tiene fechas establecidas para continuar su proceso ante la justicia federal, por lo que el tema vuelve a colocarse en el centro de la discusión sobre la estructura de la Liga MX y las disposiciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Avanza el juicio ante la justicia

De acuerdo con el comunicado difundido por el despacho jurídico Del Real & Asociados, responsable de la defensa de quienes cuestionan la medida, “el juicio por el regreso del ascenso y descenso avanza ante la justicia federal”.

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El documento señala que las autoridades involucradas ya están siendo notificadas y deberán presentar sus informes justificados ante el Poder Judicial de la Federación sobre el caso.

¿Cuáles son las fechas?

El propio despacho informó que ya fueron señaladas las fechas para las audiencias relacionadas con el procedimiento. La primera de ellas será el 24 de septiembre, cuando se analizarán las medidas cautelares solicitadas dentro del juicio de amparo, mientras que posteriormente se llevará a cabo la audiencia constitucional el 3 de noviembre, en la que se abordará el fondo del caso.

El objetivo del procedimiento es determinar si las disposiciones y decisiones relacionadas con la eliminación del Ascenso y Descenso son compatibles con el marco jurídico mexicano. En el comunicado se explica que se analizará “si la eliminación del ascenso y descenso, así como las normas y decisiones que la sustentan, son compatibles con la Constitución y los derechos de la afición”.

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El despacho también dejó claro que la celebración de estas audiencias no representa que el juicio ya haya llegado a una resolución definitiva. “Esto no significa que el asunto se encuentre resuelto”, señala el comunicado, aunque puntualiza que el procedimiento ya se encuentra formalmente en una etapa en la que las autoridades deberán responder ante un órgano jurisdiccional.

La controversia no busca que un juez determine directamente qué equipo debe ascender o descender de categoría. De acuerdo con el documento, la intención es que se determine “si quienes gobiernan el futbol mexicano pueden eliminar el mérito deportivo mediante decisiones” que, según el despacho, tienen efectos sociales, laborales y económicos.

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