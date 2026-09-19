El legislador Clemente Castañeda convocó a un foro para discutir las implicaciones de mantener suspendida la movilidad entre categorías del futbol mexicano

La suspensión del ascenso y descenso en el futbol mexicano llegará al Senado de la República. El próximo lunes 21 de septiembre se realizará el foro "Fuera de Lugar. ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?", en el que se analizarán las implicaciones del actual sistema de competencia.

La iniciativa fue impulsada por Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano, quien sostiene que la discusión alrededor del ascenso y descenso trasciende el ámbito deportivo por las oportunidades profesionales y económicas relacionadas con el futbol mexicano.

"Aunque no lo parezca, esto no se trata solo de futbol, es un tema de justicia y movilidad social. El deporte es de interés público, y el futbol también lo es. Eliminar el ascenso es cerrarle la puerta del futuro y desarrollo profesional a miles de jóvenes", manifestó Castañeda a través de sus redes sociales.

Jugadores de la UdG previo a un partido en la Liga de Expansión | IMAGO 7

¿Quiénes participarán en el foro sobre el ascenso y descenso?

Entre los participantes anunciados se encuentran representantes de Leones Negros, Zacatecas, Atlético Morelia, Atlético La Paz y Cancún, clubes relacionados con la categoría de expansión y que han manifestado posturas sobre el sistema de ascenso. También está prevista la participación de periodistas deportivos y otras personalidades vinculadas al futbol mexicano.

El foro podrá seguirse a través de los canales oficiales del Senado y de las plataformas digitales de Castañeda. La discusión se produce en medio del debate sobre las condiciones bajo las cuales los equipos de categorías inferiores pueden acceder al máximo circuito.

Mineros de Zacatecas vs Correcaminos, en partido de la Liga de Expansión MX | IMAGO7

Futbol mexicano, bajo investigación por posibles prácticas monopólicas

El debate coincide con una investigación de oficio iniciada por la Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio. El procedimiento, identificado con el expediente IO-001-2026, fue publicado el 14 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación y analiza posibles prácticas monopólicas relativas en el mercado de afiliación, organización y acceso a competiciones de futbol profesional federado en México.

La apertura de la investigación no implica que ya se haya determinado la existencia de una conducta ilegal ni establece responsabilidades. El procedimiento deberá determinar si existen prácticas contrarias a las disposiciones de competencia económica dentro del mercado investigado.