Christian "Hobbit" Bermúdez volvió a reaparecer en un partido de Liga MX, el veterano ingresó de cambió en el minuto 78 en el Estadio Cuauhtémoc, durante el Puebla vs Atlante, para firmar su regreso tras 9 años, cuatro meses y 12 días.
Así ingresó el Hobbit
El mediocampista de 39 años entró en sustitución de Daniel González y el exjugador del América estuvo a nada de concretar un gol en el 82' cuando sacó un tiro potente dentro del área; pero, terminó rechazado por Ricardo Gutiérrez.
Cabe mencionar, que el Hobbit no había visto minutos en el regreso del Atlante a la Liga MX, únicamente había visto actividad durante la Leagues Cup pasada y por ahora no contempla su retiro.
A todo esto Atlante no pudo mantener la ventaja que había logrado por conducto de Antonio Portales antes del descanso. Y es que, La Franja lo pudo empatar Mathías Tomás en el minuto 53.
¿Se aproxima el retiro?
Bermúdez dio una entrevista para el Esto en donde destacó que por ahora se encuentra concentrado en el Atlante: "No, no, el Hobbit no se ha acabado. Mi pensamiento está ahorita en poder ayudar al equipo, porque me siento muy bien, porque me siento disponible, te digo, estoy compitiendo."
"Yo si me sintiera que no puedo competir, yo mismo me haría a un lado. Yo mismo diría, pues se acaba este torneo y pues gracias a todos y hasta aquí”, mencionó el veterano jugador mexicano.
Asimismo destacó que el final de su carrera está próximo a terminar: “Mi mentalidad es un torneo más y por ahí ya anunciarlo. Ya en algún momento pues que se llegue a anunciar, que tal vez sea mi torneo de despedida, ya lo podré comentar, lo saldré a hablar tranquilamente."
"Pero créeme que lo estoy disfrutando, me siento muy bien. No estoy pensando en un partido de homenaje, estoy pensando en cada semana entrenar al máximo, poder aportar para que el fin de semana si estar disponible para tener minutos”, catapultó.