Puebla y Atlante dividen puntos en la Angelópolis con pocas emociones en el Apertura 2026

Acciones del Puebla vs Atlante, duelo de la Jornada 9 del Apertura 2026, de la Liga MX | IMAGO7

Las impresiones abundaron en el Estadio Cuauhtémoc, aunque también una polémica

Ni camote ni relinchos. La Jornada 9 de la Liga MX abrió con el tradicional Viernes Botanero, con uno de esos partidos que parece que se juegan cada dos semanas en el balompié nacional. En una noche de pocas emociones en la Angelópolis, Puebla y Atlante dividieron puntos, en un empate que no le beneficia a ninguno.

La Franja de Gerardo Espinoza llegó como el octavo lugar general, en busca de seguir sumando puntos para mantenerse en posición de Liguilla. Por su parte, los Potros de Hierro de Miguel 'Piojo' Herrera intentaron cortar una mala racha; ninguno pudo hacer lo que tenían pensado en el Cuauhtémoc.

Festejo del Atlante tras gol de Walter Portales ante Puebla | IMAGO7

Los primeros 15 minutos del encuentro fueron dominados por completo por los azulgranas del Piojo, aunque nunca lograron encontrar contundencia. Sin embargo, Puebla logró emparejar los papeles, en un partido tradicional de los viernes: poco futbol y muchas impresiones.

Sin embargo, en los últimos minutos del primer tiempo, Walter Portales encontró un balón en el área camotera, tras una gran jugada de Jhojan Julio. El Atlante siguió intentando antes del final de la primera mitad, pero Aldo Ballesteros -un espectador hasta ese momento- dio el silbatazo.

Balón en disputa en el Puebla vs Atlante | IMAGO7

¿Cómo fue el segundo tiempo entre Puebla y Atlante?

Gerardo Espinoza no dudó en buscar el gol e hizo tres cambios en el inicio del segundo tiempo, pero quienes salieron mejor fueron los Potros. Sin embargo, en una de esas jugadas, que parece que solo ocurren en nuestro balompié, Puebla encontró el empate.

Mathías Tomás mandó un tiro centro, que fue desviado por Walter Clar. Oscar Jiménez observó como ese balón se fue hasta la estratosfera de la Benemérita Ciudad de Puebla, que le terminó por echar mucha vista y la número seis se clavó en su arco.

Mathías Tomás, jugador del Puebla, en festejo de gol ante Atlante | IMAGO7

Los minutos finales del Viernes Botanero

Después del tanto de La Franja, el equipo de Gerardo Espinoza comenzó a tomar el control del partido y, como no puede faltar en la exótica Liga MX, tuvo su grado de polémica. Pese a marcar un penalti en primera instancia para el Puebla, Aldo Ballesteros fue al VAR y revirtió su decisión.