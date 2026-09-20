Escudo de Cruz Azul en el Estadio Azteca | MEXSPORT

Amaury García y Rodolfo Rotondi no estarán en el duelo ante Rayados en el Gigante de Acero

Cruz Azul tendrá que modificar su alineación para enfrentar esta tarde a Monterrey, pues Joel Huiqui no podrá contar con dos elementos habituales en su esquema para el duelo ante Rayados.

Amaury García será una de las bajas para este encuentro debido a un tema muscular, por lo que el mediocampista no estará disponible para el técnico cementero.

Amaury García, jugador de Cruz Azul, en partido de Campeones Cup ante Inter Miami | IMAGO7

Rodolfo Rotondi tampoco estará

A la ausencia de García se suma la de Rodolfo Rotondi, quien tampoco tendrá actividad ante Monterrey. En el caso del argentino, el cuerpo técnico decidió llevar su situación con precaución y no arriesgarlo en este compromiso.

De esta manera, Huiqui tendrá que mover algunas piezas de su once titular para suplir las ausencias de dos jugadores que han tenido participación importante durante el Apertura 2026.

Rotondi persiguiendo a Messi en la Campeones Cup 2026 | MEXSPORT

En busca de mantener el buen momento en Liga MX

García es una pieza importante para el estratega cementero, incluso con actuaciones destacadas en el mediocampo y en labores defensivas, por lo que su ausencia representa una baja sensible para La Máquina.

Por su parte, Rotondi venía retomando actividad después de superar sus molestias físicas, pero el cuerpo técnico optó por mantener la precaución y darle descanso ante Rayados.

La Máquina buscará mantener el buen momento que atraviesa después de su triunfo en el Clásico Joven, aunque lo hará con dos ausencias importantes ante Monterrey.