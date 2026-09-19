Los regiomontanos reciben en casa a La Máquina en la J9

Rayados tendrá tres ausencias para enfrentar a Cruz Azul en la Jornada 9 del Apertura 2026, en un partido que disputarán en el Estadio BBVA. Diego Rossi y Carlos Salcedo quedaron fuera por lesión, mientras que Gerardo Arteaga no podrá participar debido a una suspensión.

Diego Rossi

Diego Rossi se perderá el encuentro después de no haber trabajado al parejo del equipo durante la semana. El atacante uruguayo realizó trabajo de terapia y fue llevado con precaución por el cuerpo médico, pero finalmente no logró estar disponible para el compromiso ante La Máquina.

Diego Rossi con Monterrey en un partido| MEXSPORT

La ausencia de Rossi representa una baja importante para el ataque de Matías Almeyda, luego de que el delantero se había convertido en una de las piezas habituales del conjunto regiomontano durante el Apertura 2026.

Por su parte, Carlos Salcedo tampoco estará en la cancha debido a una lesión en el tobillo. El defensor no pudo entrenar con normalidad durante la semana y quedó descartado para el duelo correspondiente a la novena fecha.

Carlos Salcedo y Fernando Guerrero protagonizaron pelea en redes | MEXSPORT

¿Por qué no estará Arteaga?

La tercera baja será Gerardo Arteaga, quien deberá cumplir con un partido de suspensión después de haber sido expulsado en el Clásico Regio 143. El lateral recibió la tarjeta roja tras el conato de bronca registrado al finalizar el encuentro ante Tigres.

Gerardo Arteaga y 'Tecatito' Corona en celebración con Rayados | MEXSPORT