Sin sus seleccionados mexicanos ni internacionales, celestes y escarlatas deberán poner a prueba la profundidad de sus bancas en un compromiso atípico del certamen

Cruz Azul y Toluca tendrán que afrontar la Jornada 10 del Apertura 2026 con ausencias importantes, luego de que el calendario colocara su enfrentamiento en plena Fecha FIFA.

Cruz Azul en Campeones Cup | IMAGO7

La Máquina recibirá a los Diablos Rojos este sábado 26 de septiembre en el Estadio Banorte, pero ambos equipos llegarán al compromiso sin algunas de sus piezas habituales.

En el caso de Cruz Azul, el conjunto celeste no podrá contar con Erik Lira ni Jeremy Márquez, quienes fueron considerados en la convocatoria de la Selección Mexicana para esta Fecha FIFA.

Erik Lira festeja anotación ante América | Imago7

Del lado de Toluca también habrá bajas por convocatoria. Los Diablos no podrán contar con Jesús Gallardo ni Everardo López, quienes fueron llamados para representar a México durante la Fecha FIFA. De esta manera, el cuadro escarlata también tendrá que echar mano de otras alternativas para cubrir sus ausencias.

Pero las bajas no se limitarán a los futbolistas mexicanos. Tanto Cruz Azul como Toluca tendrán que prescindir de uno de sus seleccionados extranjeros, por lo que el duelo llegará todavía más condicionado por la actividad internacional.

Kevin Mier en celebración con Cruz Azul en la Liga MX | MEXSPORT

La Máquina no tendrá disponible a Kevin Mier, arquero colombiano que forma parte de la selección de su país, mientras que Toluca sufrirá la ausencia del uruguayo Federico Viñas, quien también deberá reportar con su combinado nacional.

El partido entre Cruz Azul y Toluca se disputará el mismo sábado 26 de septiembre en el que la Selección Mexicana tendrá actividad, situación que provocará que ambos clubes enfrenten una Jornada 10 atípica y con planteles incompletos.