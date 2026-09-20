Un resultado que no ayuda a nadie

Atlas volvió a dejar escapar la oportunidad de reencontrarse con la victoria. Los rojinegros empataron 1-1 con Pumas en el Estadio Jalisco, en una tarde complicada para el equipo de Hernán Crespo, que, además de no conseguir los tres puntos, sufrió dos bajas por lesión y terminó el encuentro con un sabor amargo.

Un primer tiempo de alta intensidad

El conjunto tapatío arrancó con mayor intensidad. Atlas buscó imponer condiciones con velocidad y juego vertical, generando las primeras aproximaciones sobre la portería de Keylor Navas. Duk fue quien protagonizó el primer aviso, aunque su disparo se marchó por encima del arco universitario.

Pumas aguantó el arranque y, sin necesitar demasiado, encontró la manera de ponerse en ventaja. En un tiro de esquina, Ángel Azuaje pasó de largo en su intento por conectar el balón, pero terminó resolviendo la jugada de manera espectacular: con un remate de tacón, en una especie de escorpión, mandó el esférico al fondo de las redes para colocar el 1-0.

Azuaje con el gol del torneo ante Atlas | MEXSPORT

Atlas tuvo que remar contra corriente y Crespo ordenó adelantar al equipo en busca de la igualada. Sin embargo, la situación se complicó todavía más cuando Duk sufrió una lesión en la rodilla izquierda. El jugador abandonó el campo entre lágrimas y posteriormente fue trasladado en ambulancia.

Kevin Zenón tomó su lugar y así hizo su debut como jugador rojinegro. Pero antes del descanso llegó otro golpe para Atlas: Manuel Capasso tampoco pudo continuar por lesión y Gaddi Aguirre ingresó para ocupar su lugar.

Con dos cambios obligados y el marcador en contra, el panorama parecía cada vez más complicado. Atlas, sin embargo, encontró una respuesta antes del descanso. Luis Esteves apareció dentro del área y, con una potente volea, venció a Navas para devolverle el empate al cuadro local.

Luís Esteves, jugador del Atlas, en festejo de gol ante Pumas, en el Apertura 2026 | IMAGO7

‘El Chino’ volvió con los Pumas

El segundo tiempo fue de ida y vuelta, con ambos equipos buscando aprovechar los espacios para quedarse con el triunfo.

Las tribunas también tuvieron su propio capítulo. César Huerta ingresó para hacer su debut con Pumas y fue recibido con aplausos por la afición universitaria, mientras que desde las localidades rojinegras llegaron los abucheos para el ‘Chino’.

El 'Chino' Huerta ha hecho su debut con los Pumas | MEXSPORT

Atlas tuvo aproximaciones, aunque nuevamente careció de contundencia. Mmaee intentó con un remate de taquito y Esteves volvió a probar suerte, pero su disparo terminó impactando en un defensor universitario.

El cierre del encuentro se calentó todavía más cuando Adalberto Carrasquilla vio la tarjeta roja tras una dura entrada sobre Gaddi Aguirre. Pumas se quedó con diez jugadores y Atlas tuvo los últimos minutos para buscar el gol de la victoria.

La oportunidad llegó en el tiempo de compensación. Edgar Zaldívar sacó un remate suave que terminó impactando en el poste, provocando que el grito de gol se quedara ahogado en las tribunas del Estadio Jalisco.

El silbatazo final confirmó otro empate para Atlas. Los rojinegros llegaron a cuatro partidos consecutivos sin ganar y, además, terminaron nuevamente con preocupaciones por las lesiones. Un punto que poco ayuda a un equipo que continúa buscando respuestas y, sobre todo, recuperar el rumbo en el torneo.