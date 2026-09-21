El mediocampista panameño lleva tres partidos consecutivos iniciando en la banca

Después de su lesión en la Final del Clausura 2026, Adalberto Carrasquilla vivió un proceso complicado de recuperación, en el que tuvo que perderse la Copa del Mundo con Panamá, que significó un duro golpe para su carrera.

¿Qué pasa con Coco Carrasquilla?

‘Coco’ logró regresar a la actividad para la Jornada 3 del presente torneo, en el duelo ante Juárez que Pumas ganó 1-5; sin embargo, en los últimos tres compromisos del conjunto felino, el mediocampista ha iniciado en la banca.

Esteban Solari sigue en búsqueda de su once ideal, en el que Víctor Arteaga ha destacado y se ha convertido en una buena solución para dar un balance defensivamente y ofensivamente, además de beneficiar en una cuestión de reglamento.

Efraín Juárez y Adalberto Carrasquilla de Pumas I IMAGO7

Esto dice el reglamento sobre los jugadores No Formados en México

Y es que la Liga MX exige que cuatro jugadores formados en México estén simultáneamente en la cancha, por lo que solo hay espacio para siete extranjeros. Al Tano le ha gustado alinear a sus dos delanteros, Robert Morales y Juninho, además de Luciano Herrera como una nueva alternativa de inicio.

Adalberto Carrasquilla y los reclamos de Erik Lira | IMAGO7

Por ello, Solari se ha visto obligado a sacrificar a Carrasquilla y alinear a Arteaga en el mediocampo, aunque César Huerta apunta a ser la solución para la cuestión del reglamento, pues con su titularidad, el ‘Coco’ podría regresar a su rol, sujeto a la decisión del entrenador.

La buena noticia para el técnico argentino es que poco a poco sus elementos regresan de sus lesiones, por lo que tendrá equipo completo para definir a su mejor cuadro en la segunda mitad del Apertura 2026.

Para la próxima fecha, Pumas volverá a tener ausencias, debido a las convocatorias del parón internacional, por lo que el duelo ante Atlético de San Luis será un reto importante para el Tano.