América entra en crisis en los Clásicos: suma ocho partidos sin ganar ante sus grandes rivales

Chivas, Cruz Azul y Pumas le han tomado la medida a las Águilas

El América atraviesa una racha negativa en los partidos de máxima rivalidad de la Liga MX. Las Águilas acumulan ocho Clásicos consecutivos sin conseguir una victoria frente a Chivas, Cruz Azul y Pumas, una sequía que ya supera el año.

El conjunto azulcrema registra cuatro empates y cuatro derrotas durante este período, números que reflejan las dificultades que ha tenido para imponerse ante sus principales rivales. La mala racha comenzó durante la etapa final de André Jardine y se extendió hasta el nuevo proyecto encabezado por Guillermo Almada.

A pesar de que América logró reaccionar en los minutos finales de algunos de estos compromisos, los resultados no fueron suficientes para terminar con la sequía. Ni como local ni como visitante pudo volver a celebrar una victoria en los encuentros de mayor rivalidad.

Jugadores de Chivas tras el partido contra América | MEXSPORT

¿Cuándo fue la última vez que América ganó un Clásico?

Para encontrar el triunfo más reciente de las Águilas en uno de estos partidos hay que remontarse al 27 de septiembre de 2025, cuando el equipo todavía era dirigido por Jardine y enfrentó a Pumas en la Jornada 11 del Torneo Apertura.

Aquella noche, América se impuso 4-1 a Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes, resultado que representó su última victoria frente a alguno de sus tres grandes adversarios. Desde entonces, los azulcremas no han podido derrotar nuevamente a universitarios, Chivas o Cruz Azul.

Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Alejandro Zendejas festejando un gol ante Pumas, en el Apertura 2025

América acumula cuatro empates y cuatro derrotas

El balance de los ocho Clásicos posteriores es de cuatro empates y cuatro derrotas, por lo que el cuadro de Coapa tampoco ha conseguido mantener una regularidad favorable frente a sus rivales históricos durante este periodo.

La sequía abarca dos etapas distintas en el banquillo americanista. Los últimos encuentros del ciclo de André Jardine quedaron incluidos dentro de esta racha, mientras que la llegada de Guillermo Almada todavía no ha conseguido cambiar la tendencia en este tipo de compromisos.