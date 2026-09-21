Gabriel Milito y la cuenta pendiente de responder ante los rivales importantes en momentos clave

El DT y su equipo han dejado ir victorias en momentos importantes

Pese a que la gestión de Gabriel Milito se ha caracterizado por una identidad futbolística clara y se ha convertido en una de las más longevas de la reciente era de Chivas, el estratega argentino mantiene una cuenta pendiente: conseguir resultados en los partidos de mayor exigencia y ante los rivales más importantes.

El Guadalajara ha mostrado buenos argumentos futbolísticos bajo el mando de Milito; sin embargo, esa propuesta no siempre se ha traducido en resultados cuando el margen de error es mínimo. Ante algunos de los equipos más competitivos de la Liga MX y, particularmente, en las fases finales, Chivas ha quedado a deber.

No ha podido ganar ante campeones vigentes

Uno de los datos que refleja esta situación es el rendimiento de Chivas ante equipos que llegaron a sus enfrentamientos como campeones vigentes. Ante Cruz Azul, Milito suma seis partidos sin conseguir una victoria, mientras que frente a Toluca registra dos encuentros y tampoco ha podido ganar.

Ricardo Marín en lamento, durante el partido de Semifinales del CL26 ante Cruz Azul | IMAGO7

La fase final, otra cuenta pendiente

En su primera Liguilla, Cruz Azul terminó con el sueño de Chivas

En su primer semestre al frente del Guadalajara, Milito consiguió llevar al equipo a la fase final del campeonato. Sin embargo, en los Cuartos de Final ante Cruz Azul, Chivas no pudo aprovechar la localía en el partido de ida y se quedó sin conseguir una ventaja en casa.

En la vuelta, el conjunto rojiblanco terminó eliminado después de caer 3-2 ante La Máquina.

Al tratarse apenas del inicio de su gestión, la eliminación no generó mayores cuestionamientos hacia Milito. La afición rojiblanca valoró, principalmente, la identidad futbolística que el equipo había mostrado durante el semestre y la evolución que había tenido bajo su dirección.

Gabriel Milito previo al América vs Chivas | IMAGO7

Clausura 2026: elimina a Tigres, pero vuelve a caer en semifinales

Para el siguiente semestre, la versión futbolística de Chivas dio un paso adelante. El equipo consiguió avanzar nuevamente en la fase final y, pese a llegar con un plantel mermado por las convocatorias de jugadores a la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo, logró superar una serie complicada ante Tigres.

En el partido de ida, el Guadalajara cayó 3-1 ante el conjunto regiomontano. Sin embargo, en la vuelta protagonizó una remontada para igualar el marcador global y eliminar a los felinos, consiguiendo así el boleto a las semifinales.

Ahí volvió a aparecer Cruz Azul.En la ida, disputada en el Estadio Azteca, Chivas consiguió un empate 2-2 que dejaba abierta la serie. El Guadalajara tendría la oportunidad de cerrar la eliminatoria en casa, en el Estadio Jalisco, pero nuevamente no pudo aprovechar la condición de local. La máquina Celeste terminó imponiéndose y dejó fuera al Guadalajara con un marcador global de 4-3.

Rotondi consolando a Bryan González tras la eliminación de Chivas a manos de Cruz Azul | IMAGO7

Chivas sigue sin ganar ante América en el Azteca

Pese a que Gabriel Milito había mantenido una racha perfecta ante América, el regreso al Estadio Azteca terminó con un resultado que dejó un sabor amargo para el Guadalajara. Chivas tuvo el partido en sus manos después de protagonizar un primer tiempo prácticamente perfecto, en el que llegó a ponerse 2-0 arriba en el marcador.