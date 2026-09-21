Tiktoker de Chivas termina cerca de los golpes con aficionado del América en el Clásico

Protocolo previo al Clásico Nacional en el Estadio Azteca, entre América y Chivas | MEXSPORT

Chivamister se enganchó en las gradas del Estadio Banorte

Momento desagradable se vivió en las tribunas durante el Clásico Nacional, y es que un titktoker de las Chivas que se denomina “Chivamister” desató la agresión verbal sobre un aficionado del América.

En un video que se está expandiendo en redes sociales se puede apreciar como el influencer aparece gritando e insultando verbalmente al fan rival a quien lo acusa de haberle festejado en la cara.

El fanático con sudadera del América simplemente evidencia el momento señalando al individuo de agresivo mientras el momento se sigue desarrollado durante algunos segundo cuando se corta.

Tiktoker de Chivas con fan del América en el Clásico | CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué pasó realmente?

Sin embargo, eso solo fue un clip y en otro video completo se puede apreciar como el tiktoker se encuentra dando a conocer los incidentes del juego cuando aparece un sombrero del América empañando el momento, provocado por el sujeto del América.

El individuo apareció con su sombrero que otorgaron a los aficionados como parte del recibimiento y después de ese instante es cuando Chivamister se levanta para recriminarle su acción.

Estadio Banorte durante el América vs Chivas del Apertura 2026 | IMAGO7

Al final, el tiktoker apareció al final del video junto a su acompañante para aclarar la situación asegurando que fue el único rival que molestó entre todos los americanistas y que estaba tres filas abajo.

Borja le quitó la victoria a Chivas

Con el marcador 2-0 a favor de las Chivas, el América vino de atrás con un inspirado Miguel Borja que catapultó el empate y el primero de ellos terminó por ser un lujo de anotación.

Miguel Borja tras anotar con América | IMAGO7