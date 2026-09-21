Momento desagradable se vivió en las tribunas durante el Clásico Nacional, y es que un titktoker de las Chivas que se denomina “Chivamister” desató la agresión verbal sobre un aficionado del América.
En un video que se está expandiendo en redes sociales se puede apreciar como el influencer aparece gritando e insultando verbalmente al fan rival a quien lo acusa de haberle festejado en la cara.
El fanático con sudadera del América simplemente evidencia el momento señalando al individuo de agresivo mientras el momento se sigue desarrollado durante algunos segundo cuando se corta.
¿Qué pasó realmente?
Sin embargo, eso solo fue un clip y en otro video completo se puede apreciar como el tiktoker se encuentra dando a conocer los incidentes del juego cuando aparece un sombrero del América empañando el momento, provocado por el sujeto del América.
El individuo apareció con su sombrero que otorgaron a los aficionados como parte del recibimiento y después de ese instante es cuando Chivamister se levanta para recriminarle su acción.
Al final, el tiktoker apareció al final del video junto a su acompañante para aclarar la situación asegurando que fue el único rival que molestó entre todos los americanistas y que estaba tres filas abajo.
Borja le quitó la victoria a Chivas
Con el marcador 2-0 a favor de las Chivas, el América vino de atrás con un inspirado Miguel Borja que catapultó el empate y el primero de ellos terminó por ser un lujo de anotación.
El colombiano protagonizó el Clásico Nacional con un auténtica chilena tras un centro pasado de Brian Rodríguez, que terminó por recomponer el colombiano y mandar el esférico dentro de la red.