Luis Chávez coquetea con el América; así fue visto el mexicano en la CDMX

El mediocampista y seleccionado mexicano mostró su cariño

Luis Chávez ya se encuentra en la Ciudad de México para reportar en la concentración de la Selección Mexicana rumbo a los próximos amistosos del Tri con Rafa Márquez; sin embargo, su presencia en la capital desató la expectación.

¿Qué sucedió?

Y es que, el actual jugador del Dinamo Moscú de Rusia atendió con mucho respeto a algunos seguidores del América tras coincidir en el mismo hotel en el que se concentró el conjunto Azulcrema para el Clásico Nacional.

Gerardo Chávez se dio el tiempo para autografiar algunos jerseys de unos pequeños para continuar su camino, mostrando así un gran detalle de su lado humano con los niños que solo quieren ver de cerca a sus ídolos.

Luis Chávez firmó playeras del América en la CDMX | Captura de pantalla

¿Por qué no se concretó el fichaje?

Cabe mencionar, que el mediocampista pudo ser jugador del América en esta ventana de verano; sin embargo, no se pudo concretar y con respecto al tema en una reciente conferencia de prensa Santiago Baños habló sobre el caso.

El presidente deportivo de los Azulcremas reveló que las Águilas tenían prácticamente cerrado al mediocampista mexicano, pero el fichaje terminó por caerse debido a que el Dinamo Moscú no aceptó las propuestas de pago que presentó el equipo.

"Chávez teníamos todo arreglado, estuvimos muy cerca. Un día antes del cierre de mercados, la directiva cambió, por obvias razones", mencionó el directivo tras cerrarse la ventana de transferencias.

Luis Chávez con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Asimismo, destacó la negociación que no cuajó: "Parte del fondo americano no podemos pagar al club ruso, iba a ser un fondo inglés, como se hace muchas veces, que el jugador rescinda, el club no quiso y se volvió imposible la contratación de Luis"

Santiago Baños y Antonio Ibrahim | Gina Sánchez