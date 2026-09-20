Protocolo previo al Clásico Nacional en el Estadio Azteca, entre América y Chivas | MEXSPORT

Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo todavía no debutan con las Águilas

La defensa del América continúa esperando la incorporación de sus dos refuerzos para la zaga, ya que Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo todavía no han tenido minutos con las Águilas en este Apertura 2026, y su ausencia volvió a hacerse evidente durante el Clásico Nacional ante Chivas, donde Guillermo Almada tuvo que modificar nuevamente su línea defensiva.

El técnico uruguayo decidió no convocar a ninguno de los dos centrales para el duelo ante Guadalajara, pese a las dudas que había mostrado su defensa en partidos anteriores. En su lugar, utilizó a Miguel Vázquez y Emilio Lara como centrales, mientras que Israel Reyes ocupó una posición en el mediocampo junto a Alan Cervantes.

Plática del DT azulcrema con sus jugadores | X: @ClubAmerica

¿Qué dijo Almada?

Tras el empate 2-2 frente al Rebaño, Almada explicó que la decisión de mantener fuera a los dos refuerzos está relacionada principalmente con el proceso de adaptación que atraviesan después de llegar procedentes del futbol europeo y sudamericano.

“Los dos Santiagos están en el peor momento porque la semana de llegada es cuando más sienten la altura, están en ese proceso de adaptación”, explicó el estratega azulcrema.

Santiago Bueno en su llegada a CDMX l Ángel Gúzman

Bueno, el que más está sufriendo

De acuerdo con Almada, ambos jugadores se encuentran bien en el aspecto físico, pero el proceso de adaptación a la altura de la Ciudad de México ha sido diferente para cada uno.

“Sufrieron mucho, más Bueno que Ramos Mingo. Queremos darles las armas para que estén bien. Desde el punto de vista humano van bien y están en el proceso de la altura”, señaló.

Ramos Mingo, nuevo jugador del América | Gina Sánchez

Entre ambos, Ramos Mingo llega con mayor ritmo competitivo, pues disputó recientemente su último partido en Brasil con Bahía, mientras que Bueno se encontraba en pretemporada antes de incorporarse al conjunto azulcrema.