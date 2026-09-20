Miguel Borja explica su gol de chilena ante Chivas: “No tengo otra, tengo que intentar hacerla”

Anotación de Miguel Borja, de chilena, ante Chivas en el Clásico Nacional, con América | IMAGO7

El delantero colombiano marcó una espectacular chilena para conseguir el empate del América en el Clásico Nacional

Miguel Borja fue el gran protagonista del América en el Clásico Nacional ante Chivas, luego de marcar un doblete que permitió a las Águilas rescatar el empate. El segundo de sus goles llegó de una manera espectacular, con una chilena que sorprendió a propios y extraños.

El delantero colombiano reconoció para TUDN que incluso él no pudo ver cómo terminó la pelota dentro de la portería, pero explicó qué pasó por su cabeza cuando encontró el balón en el aire.

Borja revela qué pensó al marcar su gol de chilena

“Bueno, la verdad no la vi entrar, no la vi entrar, pero sí cuando venía arriba dije: ‘No tengo otra, tengo que intentar hacerla’”, explicó Borja al ser cuestionado sobre el espectacular tanto que marcó ante Chivas.

El atacante recordó que no conseguía un gol de estas características desde 2016, cuando todavía militaba en Atlético Nacional de Colombia. Por ello, agradeció la oportunidad de volver a marcar de esta manera.

“Desde el 2016 en Nacional no había hecho un gol como este y bueno, le doy las gracias a Dios porque me dio la oportunidad”, señaló el delantero.

Miguel Borja tras anotar con América | IMAGO7

Borja también destacó el trabajo de sus compañeros durante la jugada y agradeció especialmente la asistencia que recibió para poder concretar el remate.

“Le doy las gracias a los compañeros que estuvieron bien, que me asistieron y al Capi también, que fue muy generoso conmigo”, comentó.

El colombiano apenas comienza su etapa con América, pero ya consiguió marcar tres goles con la camiseta azulcrema, luego de haber anotado ante Cruz Azul y conseguir un doblete frente a Chivas.

Miguel Borja se estrena en su debut con el América | MEXSPORT

Las cosas con calma

Pese a su impacto inmediato, Borja aseguró que prefiere mantener la calma y avanzar paso a paso, destacando el trabajo que realizó junto al cuerpo técnico durante su proceso de adaptación.

“Vamos paso a paso, yo pienso día a día. Entreno, entreno. El cuerpo técnico la verdad me supo esperar, me dio el tiempo”, explicó.

Miguel Borja festeja su doblete ante Chivas en la cara de Raúl 'Tala' Rangel, en el Clásico Nacional, con América | IMAGO7

El atacante también reconoció el trabajo de los preparadores físicos, quienes lo acompañaron durante su puesta a punto antes de comenzar a tener minutos con las Águilas.

“Los preparadores físicos también tuvieron paciencia conmigo, me ayudaron mucho entrenando doble turno y, bueno, eso me ayudó mucho”, añadió.

Sobre sus primeros minutos con América, Borja destacó que conseguir tres anotaciones en sus primeras apariciones no es sencillo y se mostró ilusionado con lo que pueda venir en su nueva etapa.

“En los pocos minutos, como tú lo dices, anotar tres goles con esta playera no es fácil y bueno, creo que lo que se viene es mucho mejor”, afirmó.

Finalmente, Borja consideró que el empate ante Chivas fue justo por lo mostrado por ambos equipos durante el encuentro. El colombiano reconoció que el Rebaño tuvo un buen primer tiempo, pero señaló la reacción americanista después del descanso.

“Creo que el rival que teníamos hizo un buen primer tiempo. El segundo tiempo de nosotros fue muy bueno y, bueno, yo creo que es justo el empate”, apuntó.