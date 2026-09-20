Anotación de Miguel Borja, de chilena, ante Chivas en el Clásico Nacional, con América | IMAGO7

El colombiano regaló una de las mejores postales de la temporada

El Clásico Nacional de la Liga MX entre las Águilas del América y las Chivas Rayadas del Guadalajara dejó grandes momentos, pero nada como el gol de Miguel Borja para darle vida al equipo local. Durante la segunda mitad del duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026, el colombiando dejó una obra de arte.

Miguel Borja tras anotar con América | IMAGO7

‘Nada como eso’

Luego de que el atacante del América impulsó el empate ante el Rebaño, no solo los comentarista del encuentro, sino otras personas del gremio deportivo se pronunciaron al respecto tras la fantástica anotación chilena del colombiano, asegurando que el tanto fue como una ‘obra de arte’.

El Colibrí, no solo recibió cientos de halagos tras su gol ante Chivas, sino que muchas personas aseguraron que este será el gol del torneo, incluso hubo otros más ‘aventurados’ que dijeron que sin problemas el gol podría ser nominado a un premio Puskas.

Miguel Borja festeja su doblete ante Chivas en la cara de Raúl 'Tala' Rangel, en el Clásico Nacional, con América | IMAGO7

¡Buenos días a todos! Mientras dormían, Miguel Borja decidió protagonizar un momento de pura genialidad en México. ¡Miren el golazo de chilena de esta estrella del Club América contra las Chivas de Guadalajara!”

Golazo de chilena de Miguel Borja. Anotó doblete en el empate de América 2-2 Chivas, en el Clásico Nacional”

GOLAZO de chilena de Miguel Ángel Borja. El delantero colombiano, A LOS 5 MINUTOS de ingresar, marcó el 2-1 de #ClubAmérica ante #Guadalajara, al 71’, por la Liga MX. Es su segunda anotación, desde su llegada”

AH... ¡PERO QUÉ DISTINGUIDO! El colombiano Miguel Borja anotó este golazo de chilena para el América de México ante el Guadalajara”, fueron unos de los tantos comentarios que recibió el atacante cafetalero.

Miguel Borja festeja su doblete ante Chivas en la cara de Raúl 'Tala' Rangel, en el Clásico Nacional, con América | MEXSPORT

¿Cómo quedó el América vs Chivas?

Lo que prometía ser el mejor partido de la jornada cumplió y con creces. Las Águilas y el Rebaño regalaron en el Estadio Banorte una exhibición como pocas veces se han visto; ambos tuvieron sus momentos del partido y pudieron llevarse el resultado en cualquier ocasión, además de dejar múltiples y coloridas postales desde la grada.

El conjunto de Chivas, dirigido por Gabriel Milito fue amo y señor de los primeros 45 minutos, haciendo que el América se fuera tirando atrás conforme pasaban los minutos, además de llevar una cómoda ventaja de 2-0 en el descanso, esto gracias a los goles de Miguel Vásquez (autogol) y Bryan González.

Por su parte, Guillermo Almada y sus pupilos lograron reaccionar en el complemento. Los locales descontaron gracias a la chilena de Miguel Borja en los 70’ de juego y empataron gracias a oro más del colombiano al 74’.