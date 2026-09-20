El Rebaño Sagrado no pudo mantener su ventaja de un par de anotaciones en el partido ante las Águilas

El Clásico Nacional terminó siendo un partido para recordar, pues por medio de un 2-2, ambos equipos recordaron el ADN de este partido en la cancha del Estadio Banorte, pero dicho empate fue mejor para un equipo y peor para el otro.

América se llevó un resultado positivo considerando que iban perdiendo 0-2 al descanso, mientras que para Chivas esto es algo negativo, pues no pudieron soportar el resultado, incluido un Gabriel Milito que reaccionó de forma inesperada al segundo gol de Miguel Borja.

‘Cotorro’ González adelantó a Chivas en el Clásico Nacional | MEXSPORT

La cara de una ventaja perdida

Luego de que al minuto 71 cayera un gol antológico con una chilena de Miguel Borja en el Clásico de México, Gabriel Milito planeaba meter a Hugo Camberos y Jonathan Pérez, por lo que se encontraba en la banda hablando con este último, quien a su vez se hidrataba previo a su ingreso.

Fue entonces que, en simultáneo, Henry Martín recibió un balón dentro del área, mismo que posteriormente se convirtió en un pase para Borja, quien fácilmente firmó su doblete, el cual funcionó para ser parte del marcador final.

Miguel Borja, jugador del América, en festejo de gol en el Clásico Joven | IMAGO7

La cara de Milito fue una secuencia completa, pues pasó de la concentración total de hablar con Hugo Camberos a estar desencajado y llevarse las manos a la cabeza para 'despeinarse', pues no entendía como tan rápido se le fue el resultado de las manos, pero tuvo que seguir con las indicaciones para los suyos.

Miguel Borja cambió el rumbo del Clásico Nacional

Miguel Borja volvió a responder en un partido de máxima exigencia con América. El delantero colombiano ingresó de cambio en la segunda mitad del Clásico Nacional y rápidamente se convirtió en protagonista, pues apareció cuando Chivas tenía ventaja para devolver a las Águilas al partido con una espectacular chilena que significó el 1-2.

El impacto del atacante no terminó ahí. Borja volvió a hacerse presente en el marcador para completar su doblete y, durante el festejo, levantó dos dedos frente a Raúl ‘Tala’ Rangel, quien evitó responder y se limitó a mandar el balón al centro del campo. Previamente, el colombiano también había señalado el escudo americanista mirando hacia la banca rojiblanca.