¡Mr. Clásicos! Miguel Borja le festeja su doblete en la cara a Tala Rangel y a banca de Chivas

Miguel Borja festeja su doblete ante Chivas en la cara de Raúl 'Tala' Rangel, en el Clásico Nacional, con América | MEXSPORT

El jugador colombiano se convirtió en el salvador del América en el Clásico Nacional

Hay jugadores que nacen para momentos importantes, y luego está Miguel Borja. El futbolista colombiano llegó a Coapa con un solo objetivo: hacerle la vida imposible a los rivales Clásicos del América. La semana pasada, el Colibrí comandó una revolución que casi da frutos ante Cruz Azul; ahora, el ariete colombiano terminó su magna obra ante las Chivas en el partido más grande del balompié mexicano.

El colombiano entró de cambio en la segunda mitad y, desde que tocó sus primeros balones, olió sangre. El primer gol de Miguel Borja -fácilmente- podría estar en el Museo Louvre. El ariete cafetalero sacó un gol de otro partido y con una chilena perfecta, puso el 1-2.

Miguel Borja festeja su doblete ante Chivas en la cara de Raúl 'Tala' Rangel, en el Clásico Nacional, con América | MEXSPORT

Al momento de festejar, el Colibrí miró a la banca de Chivas y señaló el escudo, tal y como lo hizo hace una semana ante La Máquina. Sin embargo, Borja se llevó aún más los reflectores cuando marcó su doblete, mismo que le cantó en la cara a Raúl 'Tala' Rangel.

Las imágenes en el Estadio Azteca mostraron como Borja levantó los dedos e hizo un dos, todo frente a la cara del portero del Rebaño Sagrado. Tala no respondió; evitó mirar y mandó el balón al centro del campo para la reanudación.

Miguel Borja festeja su doblete ante Chivas en la cara de Raúl 'Tala' Rangel, en el Clásico Nacional, con América | IMAGO7

Miguel Borja, revolucionario desde Tierralta

Tierralta es uno el municipio más extenso y biodiverso del departamento de Córdoba, Colombia, ubicado a 78 km de Montería en la subregión del Alto Sinú, sitio en el que está el nido del águila arpía. Dicha ave es la más grande del hemisferio occidental y del hemisferio austral, quien como Borja, es una cazadora sin precedentes.

El jugador colombiano llegó al América en busca de reforzar una ofensiva un tanto monótona, con un Henry Martín lejos de sus mejores años y jóvenes "verdes". En apenas dos partidos con la camiseta azulcrema, Miguel Borja ya cuenta con tres anotaciones en Liga MX.

El gol de chilena que abrió el camino

El alma de Manuel Negrete, Hugo Sánchez y Raúl Jiménez revivió en el Clásico Nacional. Después de un auténtico jarabe tapatío de Chivas sobre el América, Miguel Borja se encargó de devolverle la vida a las Águilas con un golazo de chilena.