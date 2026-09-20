Francisco Chacón responde al Cantante Guerrero tras polémica en el América vs Chivas: "no hagan caso a los vendidos"

Francisco Chacón y Fernando 'Cantante' Guerrero, en su etapa como silbantes, en Liga MX | IMAGO7

El exárbitro mexicano cuestionó al analista de TUDN después de que considerara como penalti una acción sobre Brian Rodríguez

Francisco Chacón respondió a Fernando 'Cantante' Guerrero después de la polémica arbitral que dejó una de las últimas jugadas del Clásico Nacional entre América y Chivas. El exsilbante cuestionó al actual analista de TUDN, quien consideró que una posible falta sobre Brian Rodríguez ocurrió sobre la línea del área y, por lo tanto, debía sancionarse como penalti para las Águilas.

La acción ocurrió en el tiempo agregado, cuando Brian Rodríguez cayó cerca del área de Chivas. Durante la transmisión, Guerrero señaló que el contacto había ocurrido sobre la línea, mientras algunos de sus compañeros consideraron que la jugada se produjo fuera del área.

Brian Rodríguez y Omar Govea, jugadores de América y Chivas, respectivamente, en reclamo tras Clásico Nacional | IMAGO7

Chacón lanzó mensaje contra el Cantante Guerrero

El Cantante mantuvo su postura durante el análisis de la acción. Minutos después, Chacón utilizó sus redes sociales para compartir una opinión distinta y respaldar la decisión del árbitro Víctor Cáceres de no señalar una pena máxima.

"Partido America vs Chivas, minuto 95, bien el árbitro Cáceres. De existir falta sobre Brian Rodríguez, es fuera del área. No hagan caso a los vendidos que siguen recibiendo el sueldo de la misma bolsa que cuando estaban en la cancha", escribió Chacón.

La jugada se presentó en los últimos instantes de un partido que terminó empatado 2-2 y que significó el regreso del Clásico Nacional al Estadio Banorte después de dos años.

Omar Govea y Alejandro Zendejas, jugadores de Chivas y América, respectivamente, disputando un balón en el Clásico Nacional | MEXSPORT

¿Cómo terminó el Clásico Nacional entre América y Chivas?

Chivas llegó a tener una ventaja de dos anotaciones después de un primer tiempo en el que consiguió ponerse al frente. Sin embargo, América reaccionó durante la segunda mitad y logró evitar la derrota ante su afición.

Miguel Borja marcó un doblete en menos de cinco minutos para igualar el marcador y establecer el 2-2 definitivo.