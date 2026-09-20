Francisco Chacón respondió a Fernando 'Cantante' Guerrero después de la polémica arbitral que dejó una de las últimas jugadas del Clásico Nacional entre América y Chivas. El exsilbante cuestionó al actual analista de TUDN, quien consideró que una posible falta sobre Brian Rodríguez ocurrió sobre la línea del área y, por lo tanto, debía sancionarse como penalti para las Águilas.
La acción ocurrió en el tiempo agregado, cuando Brian Rodríguez cayó cerca del área de Chivas. Durante la transmisión, Guerrero señaló que el contacto había ocurrido sobre la línea, mientras algunos de sus compañeros consideraron que la jugada se produjo fuera del área.
Chacón lanzó mensaje contra el Cantante Guerrero
El Cantante mantuvo su postura durante el análisis de la acción. Minutos después, Chacón utilizó sus redes sociales para compartir una opinión distinta y respaldar la decisión del árbitro Víctor Cáceres de no señalar una pena máxima.
"Partido America vs Chivas, minuto 95, bien el árbitro Cáceres. De existir falta sobre Brian Rodríguez, es fuera del área. No hagan caso a los vendidos que siguen recibiendo el sueldo de la misma bolsa que cuando estaban en la cancha", escribió Chacón.
La jugada se presentó en los últimos instantes de un partido que terminó empatado 2-2 y que significó el regreso del Clásico Nacional al Estadio Banorte después de dos años.
¿Cómo terminó el Clásico Nacional entre América y Chivas?
Chivas llegó a tener una ventaja de dos anotaciones después de un primer tiempo en el que consiguió ponerse al frente. Sin embargo, América reaccionó durante la segunda mitad y logró evitar la derrota ante su afición.
Miguel Borja marcó un doblete en menos de cinco minutos para igualar el marcador y establecer el 2-2 definitivo.