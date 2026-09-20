El 10 de las Águilas no le gustó nada ser sustituido en el partido más importante del torneo

Alejandro Zendejas y Alan Cervantes se han ido sustituidos apenas en el inicio del segundo tiempo para tratar de sacar a flote el Clásico Nacional, pues al menos en el primer tiempo, Chivas fue el mejor equipo, tanto que llegó a sacar el 0-2 al descanso.

Estos dos jugadores se han ido del campo con una mala manera de tomar sus modificaciones, pues se fueron directo a las bancas y con una mala reacción al respecto, dejando en claro que algo no les ha gustado.

Omar Govea y Alejandro Zendejas, jugadores de Chivas y América, respectivamente, disputando un balón en el Clásico Nacional | MEXSPORT

Berrinche por parte del 10

Si bien Alan Cervantes no tuvo la mejor reacción de su salida, el que se llevó los reflectores fue Zendejas , pues apenas llegó al banquillo, lanzó su botella de agua a los asientos y con un grito, pasó a sentarse completamente enojado de lo que sucedió con su juego en este Clásico.

El tema es que no terminó ahí, pues apenas pudo voltear a ver al cuerpo técnico, Alejandro comenzó a reclamar de todas las maneras posibles, incluso ignorando a Cervantes, quien tomó su lugar a un lado de su compañero en la banca.

Atajada de Rodolfo Cota a Bryan González en el Clásico Nacional entre América y Chivas | IMAGO7

Y todo parece indicar que no ha sido el único que se ha enojado por ser sustituido, pues aunque Guillermo Almada ha logrado una remontada para empatar el partido a dos goles, algunas de las piezas importantes han salido del campo en el momento idóneo.

Abucheados en su casa

Haber salido del terreno de juego no fue la única mala situación que vivieron los dos jugadores ya mencionados, pues desde el inicio del partido y durante toda la primera parte, la afición rojiblanca dentro del estadio abucehó de manera importante a dos de los jugadores locales, esto debido a su pasado rojiblanco.

Alejandro Zendejas incluso fue parte del plantel campeón del Clausura 2017 de la mano de Matías Almeyda, por lo que los fans le tienen aún más un rencor guardado a quien actualmente juega en el equipo rival.