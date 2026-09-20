Alejandro Zendejas y Alan Cervantes se han ido sustituidos apenas en el inicio del segundo tiempo para tratar de sacar a flote el Clásico Nacional, pues al menos en el primer tiempo, Chivas fue el mejor equipo, tanto que llegó a sacar el 0-2 al descanso.
Estos dos jugadores se han ido del campo con una mala manera de tomar sus modificaciones, pues se fueron directo a las bancas y con una mala reacción al respecto, dejando en claro que algo no les ha gustado.
Berrinche por parte del 10
Si bien Alan Cervantes no tuvo la mejor reacción de su salida, el que se llevó los reflectores fue Zendejas , pues apenas llegó al banquillo, lanzó su botella de agua a los asientos y con un grito, pasó a sentarse completamente enojado de lo que sucedió con su juego en este Clásico.
El tema es que no terminó ahí, pues apenas pudo voltear a ver al cuerpo técnico, Alejandro comenzó a reclamar de todas las maneras posibles, incluso ignorando a Cervantes, quien tomó su lugar a un lado de su compañero en la banca.
Y todo parece indicar que no ha sido el único que se ha enojado por ser sustituido, pues aunque Guillermo Almada ha logrado una remontada para empatar el partido a dos goles, algunas de las piezas importantes han salido del campo en el momento idóneo.
Abucheados en su casa
Haber salido del terreno de juego no fue la única mala situación que vivieron los dos jugadores ya mencionados, pues desde el inicio del partido y durante toda la primera parte, la afición rojiblanca dentro del estadio abucehó de manera importante a dos de los jugadores locales, esto debido a su pasado rojiblanco.
Alejandro Zendejas incluso fue parte del plantel campeón del Clausura 2017 de la mano de Matías Almeyda, por lo que los fans le tienen aún más un rencor guardado a quien actualmente juega en el equipo rival.
En cuanto a Alan Cervantes, el recuerdo es un tanto extraño, pues algunos no tienen en mente que él jugaba en Chivas, pues con ellos debutó, pero actualmente ha borrado cualquier tipo de evidencia al respecto de su paso por el Rebaño Sagrado. Cabe destacar que Henry Martín también ha hecho un berrinche al salir del campo.
¡No le gustó nada! Henry Martín hace berrinche tras ser sustituido en el Clásico Nacional