Anotación de Miguel Borja, de chilena, ante Chivas en el Clásico Nacional, con América | IMAGO7

El jugador colombiano anotó el primero de sus dos goles con el espíritu de leyendas

El alma de Manuel Negrete, Hugo Sánchez y Raúl Jiménez vive en el Clásico Nacional. Después de un auténtico jarabe tapatío de Chivas sobre el América, Miguel Borja se encargó de devolverle la vida a las Águilas con un golazo de chilena.

El jugador colombiano anotó el primer gol del conjunto azulcrema tras un centro pasado de Brian Rodríguez, que terminó por recomponer el colombiano. El Colibrí se lanzó por los aires del Coloso de Santa Úrsula y, con un remate excelso de chilena, puso el primero para comandar el intento de épica.

El segundo gol de Borja

Después de la obra de arte que hizo el ariete colombiano, las Águilas recordaron uno de sus motes más característicos: El Ave de las Tempestades. Tres minutos después de la chilena del cafetalero, Miguel Borja anotó el segundo tanto del América.

Henry Martín recibió un balón en el área, sin embargo, no pudo retener la pelota. Pese a que la Bomba se hizo un nudo con la bola, alzó la cabeza y encontró completamente solo a Borja, quien no dudó y fusiló a Raúl Rangel.

Anotación de chilena de Miguel Borja, de América, ante Chivas, en el Clásico Nacional | MEXSPORT

Igualdad en el Clásico de Clásicos

El Clásico Nacional no decepcionó. América y Chivas regresaron al Estadio Banorte después de dos años para protagonizar un emocionante 2-2, en el que las Águilas tuvieron que venir de atrás con un doblete de Miguel Borja para rescatar el empate.

Ambos equipos llegaron en gran momento y regalaron uno de los Clásicos más emocionantes de los últimos años. El Rebaño dominó notablemente durante el primer tiempo y llegó a tener una ventaja de dos goles, pero el Colibrí apareció en menos de cinco minutos para arrebatarle el triunfo a los rojiblancos y sellar el empate ante 72900 aficionados.