El cuadro rojiblanco presentó a su alineación a través de sus cuentas oficiales

Chivas busca ganar en el Estadio Azteca después de mucho tiempo, por lo que ha elegido a sus 11 guerreros que pelean el Clásico Nacional en el 'Coloso de Santa Úrsula', pero no solo eso, sino que también han querido animar a los suyos en un campo hóstil como lo es la casa de los azulcremas.

El once titular ya ha rendido sus frutos y casualmente con una de las decisiones que más le habían molestado al aficionado rojiblanco, pues Gabriel Milito sentó a Hugo Camberos y metió de inicio a Bryan González, quien abrió el marcador en el terreno de juego durante el primer tiempo.

‘Cotorro’ González adelantó a Chivas en el Clásico Nacional | MEXSPORT

Con mensaje a las Águilas

Antes de que comenzara el primer tiempo del Clásico Nacional, Chivas compartió en sus redes sociales una foto del equipo que estaría disputando la primera parte, misma en la que sacaron un resultado parcial de 2-0 con goles de Cotorro y de Ricardo Marín.

"¡Este es el Rebaño Sagrado!", fueron las palabras con las que las Chivas presentó a sus elegidos para el inicio del partido, dando a entender que a pesar de estar en 'patio ajeno' sería un encuentro en el que podrían sacar un buen resultado.

Y así fue, pues con dos grandes jugadas se pusieron adelante, primero con un espectacular cabezazo de Bryan 'Cotorro' González y posteriormente con Ricardo Marín, quien solamente tuvo que empujar el balón tras una buena atajada de Rodolfo Cota que no fue suficiente.

Así salió Chivas para enfrentar al América

Gabriel Milito apostó por Raúl Rangel como guardián de la portería de Chivas para una nueva edición del Clásico Nacional. Por delante del Tala aparecen Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo y Luis Romo, quien además porta el gafete de capitán rojiblanco, mientras Bryan González completa el bloque con el que el Guadalajara buscará contener el ataque de las Águilas.

En la zona media, el estratega argentino depositó su confianza en Omar Govea y Rubén González, encargados de darle equilibrio al Rebaño y disputar la posesión en uno de los sectores que pueden resultar determinantes para el desarrollo del encuentro. Milito mantuvo así una base con experiencia para acompañar a los elementos de mayor vocación ofensiva.

Ricardo Marín, jugador de las Chivas, en festejo de gol en el Clásico Nacional, ante América | IMAGO7