Carlos Álvarez, jugador del América, en el Estadio Azteca, previo al Clásico Nacional | IMAGO7

El nuevo refuerzo del América saltó a la banca ante el Rebaño Sagrado

Carlos Álvarez vivió un momento especial previo al Clásico Nacional entre América y Chivas. El nuevo refuerzo de las Águilas pisó por primera vez la cancha del Estadio Azteca con la indumentaria azulcrema, aunque no formó parte del cuadro titular de Guillermo Almada y comenzó el encuentro desde la banca.

El futbolista español salió al terreno de juego antes del partido y recorrió el escenario que será su nueva casa durante su etapa con el conjunto de Coapa. Álvarez observó las tribunas del inmueble antes de regresar con el resto del plantel para continuar con la preparación previa al encuentro.

Durante su recorrido, el nuevo jugador americanista también tuvo su primer acercamiento con la afición en el Coloso de Santa Úrsula. El español se detuvo para firmar la playera de un niño, quien aprovechó el momento para darle la bienvenida al club.

Carlos Álvarez, jugador del América, en el Estadio Azteca, previo al Clásico Nacional | IMAGO7

Carlos Álvarez esperó su oportunidad desde la banca

A pesar de ser una de las incorporaciones del América para el Apertura 2026, Álvarez no recibió la oportunidad de comenzar como titular en su primer Clásico Nacional. Guillermo Almada decidió incluirlo entre los suplentes para el compromiso ante Guadalajara.

El entrenador azulcrema apostó de inicio por Rodolfo Cota, Emilio Lara, Miguel Vázquez, Dagoberto Espinoza, Cristian Borja, Israel Reyes, Alan Cervantes, Raphael Veiga, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Henry Martín.

Bryan 'Cotorro' González, jugador de Chivas, en festejo de gol en el Clásico Nacional, ante América | MEXSPORT

¿Quién es Carlos Álvarez, nuevo refuerzo del América?

La presencia de Álvarez entre los suplentes dejó abierta la posibilidad de que pudiera sumar minutos durante el encuentro. El español llegó al conjunto azulcrema como una nueva alternativa para Almada en el sector ofensivo.

El Clásico Nacional representó uno de los primeros acercamientos de Álvarez con el ambiente que rodea al América y, especialmente, con el Estadio Azteca, inmueble al que llegó por primera vez como integrante de las Águilas.