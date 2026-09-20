¿Chivas locales en el Banorte? La afición rojiblanca se hace sentir ante América

El “¡Chivas, Chivas!” se escuchó con fuerza en las tribunas durante el Clásico Nacional

El Clásico Nacional comenzó con un ambiente particular en las tribunas del Estadio Banorte, pues la afición de Chivas se hizo sentir desde antes del arranque del partido ante América.

En las gradas del inmueble se escuchó con fuerza el tradicional “¡Chivas, Chivas!”, generando una postal llamativa durante el encuentro entre los dos equipos más populares del futbol mexicano.

Protocolo previo al Clásico Nacional en el Estadio Azteca, entre América y Chivas | MEXSPORT

Chivas se hace sentir en el Banorte

A pesar de que América figura como local para este compromiso, los seguidores rojiblancos respondieron a la convocatoria y llevaron sus cánticos hasta la casa de las Águilas, quienes hicieron lo propio.

Alineación de Chivas en el último partido del equipo, ante Pumas, en el Apertura 2026 | MEXSPORT

La presencia de aficionados del Rebaño fue evidente desde los primeros minutos, cuando los cánticos comenzaron a escucharse en distintos sectores del estadio, algo que puede reflejarse con el buen inicio de los visitantes.

La presencia de los aficionados de Chivas podría estar teniendo una presencia importante, algo que se hizo sentir desde un día antes con la serenata que le llevó la afición al equipo en su hotel de concentración.

El Clásico Nacional, además de disputarse sobre el terreno de juego, comenzó a jugarse también desde las tribunas, donde ambas aficiones buscan hacer sentir su presencia.