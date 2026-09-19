La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC ya alertó

Se viene una edición más del Clásico Nacional entre América y Chivas en la Liga MX; sin embargo, en los últimos minutos se ha activado la alerta amarilla por el aumento de lluvias fuertes en diversas zonas de la Ciudad de México, entre ellas en la sede del encuentro.

¿Qué sucede?

A través de redes sociales la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC lanzó una publicación para tomar la precauciones en diversas alcaldías: "Se activa #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes para la tarde y noche del sábado 19/09/2026, en las demarcaciones."

"@Alcaldia_Coy, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @GobMilpaAlta @TlahuacRenace, @TlalpanAl, @A_VCarranza y @XochimilcoAl", destaca el poste en X. Y es que, se mencionó la Alcaldía Coyoacán en donde se encuentra el Estadio Banorte.

Estadio Banorte luciendo en uan noche más para futbol | MEXSPORT

En la imagen posteada en redes sociales se resalta los peligros asociados: lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de caída de ramas, árboles y lonas.

Se avecina el Clásico Nacional

Las Águilas del América llegan a la edición 265 del Clásico Nacional con la posibilidad de alcanzar su victoria número 100 en la historia de la rivalidad que dicho sea de paso se le s ha negado en los últimos tres partidos.

Kevin Álvarez e Israel Reyes en lamento en el partido de América ante Cruz Azul | MEXSPORT

Los dirigidos por Guillermo Almada viene de perder el invicto en la Liga MX después de caer 4-3 ante Cruz Azul en el Estadio Banorte. La derrota en el Clásico Joven dejó al conjunto azulcrema en la tercera posición de la clasificación con 16 unidades.

Mientras tanto, Guadalajara atraviesa un momento diferente y llegará al encuentro con seis partidos consecutivos sin perder, con un balance de cuatro victorias y dos empates que los ha puesto como sublíderes.

Chivas suma 17 puntos en el torneo, uno más que las Águilas/Especial