¡Los elegidos del Rebaño! Chivas confirma alineación para enfrentar al América en el Clásico Nacional

Alineación de Chivas en el último partido del equipo, ante Pumas, en el Apertura 2026 | MEXSPORT

Gabriel Milito definió a sus 11 titulares para buscar el triunfo ante las Águilas, con Luis Romo como capitán rojiblanco

Chivas tiene listo a su equipo para disputar una nueva edición del Clásico Nacional ante América. Gabriel Milito confirmó su alineación titular para el encuentro, con Raúl Rangel en la portería y Luis Romo como capitán del conjunto rojiblanco.

El Guadalajara saldrá con Rangel, Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Luis Romo, Diego Campillo, Bryan González, Omar Govea, Rubén González, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y Ricardo Marín como sus 11 elegidos para enfrentar a las Águilas.

Luis Romo con Chivas en la Leagues Cup 2026 | MEXSPORT

Chivas apuesta por Ricardo Marín en el ataque

En ofensiva, Ricardo Marín será una de las principales referencias del Guadalajara. El delantero recibió la confianza del cuerpo técnico para arrancar el encuentro, acompañado por Roberto Alvarado y Santiago Sandoval entre las alternativas ofensivas del Rebaño.

En el mediocampo, Chivas contará con Omar Govea y Rubén González, mientras que Bryan González también aparece entre los elegidos por Milito. La intención será competir por la posesión y generar opciones para los hombres encargados de atacar la portería americanista.

Ricardo Marín, jugador de Chivas, ante Xolos | MEXSPORT

La última línea tendrá a Richard Ledezma, Daniel Aguirre y Diego Campillo, además de la presencia de Romo dentro del esquema planteado por el entrenador argentino. Raúl Rangel será el encargado de defender la portería rojiblanca.

¿Qué opciones tendrá Gabriel Milito desde la banca?

El estratega rojiblanco también contará con alternativas para modificar su planteamiento durante el partido. Entre los suplentes aparecen Óscar Whalley, Luis Rey, Miguel Gómez, José Castillo, Alan Mozo, Hugo Camberos y Brian Gutiérrez.