El defensor de Guadalajara y reciente convocado por Rafa Márquez en el Tri, ha hecho una polémica declaración en contra de las Águilas

El Clásico Nacional de la Liga MX no solo engloba la parte futbolística de ambos equipos, ya que al mismo tiempo, la afición de América y la de Chivas, 'calientan' el partido cada una a su manera para que se llegue de la mejor manera al duelo en cuanto al ambiente se refiere.

Esta vez, uno de los jugadores importantes por parte del Guadalajara, Diego Campillo, ha sido el encargado de dar una declaración 'picante', asegurando que luego de que se de el silbatazo final del compromiso ante las Águilas habrá lágrimas de un solo lado de esta rivalidad.

Semifinal Clausura 2024 América vs Chivas | IMAGO7

Campillo predice llanto americanista

A lo largo de la semana del Clásico Nacional, algunas declaraciones se han hecho presentes para incrementar la rivalidad, pero la que ha dejado Diego Campillo en su salida de uno de los entrenamientos de Chivas ha sido bastante llamativa, pues le ha tratado de dar mucha seguridad a los suyos en el campo.

A su salida de uno de los entrenamientos, el nuevo 3 de Chivas decidió detenerse para tomarse fotos y dar algunas firmas a los fanáticos presentes en las instalaciones de Verde Valle, pero un niño, se dirigió a él para decirle: "Campillo, los pillitos van a llorar Campillo".

Ante esto, Campillo sonrió, pero no dejó la situación ahí, pues optó por agregar: "Los vamos a hacer llorar", para que todos los presentes se entuasiasmaran con un posible resultado con victoria a favor del Rebaño Sagrado.

El Rebaño lanza mensaje a las Águilas

La rivalidad comenzó a jugarse desde antes del silbatazo inicial. En la previa del Clásico Nacional, Chivas presumió el respaldo de su afición durante la serenata que recibió el plantel en la Ciudad de México, donde cerca de cinco mil seguidores se reunieron para acompañar al equipo antes de enfrentar al América en el Estadio Banorte.

El Guadalajara aprovechó las imágenes de la multitud para lanzar una provocación directa hacia su máximo rival. A través de sus redes sociales, el Rebaño publicó una fotografía de jugadores y aficionados acompañada del mensaje "¡Nunca tendrán esto!", calentando todavía más un encuentro en el que ambos clubes buscarán quedarse con el orgullo y los tres puntos.

Chivas en su serenata de la CDMX | x:@ChivasEN_