La cuenta oficial del Rebaño se acordó del América con una foto llena de aficionados

A horas de que ruede el balón en la cancha del Estadio Banorte para el duelo de las Águilas del América contra las Chivas Rayados del Guadalajara, correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, ambos equipos han comenzado a calentar la previa, cada uno presumiendo sus mejores atributos.

América vs Chivas Liguilla 2023 | IMAGO7

Afición presente

Algo de lo que ha presumido Chivas los últimos torneos es de su grandeza y su presencia en todos los rincones del país. El cuadro Rojiblanco acapara la atención del aeropuerto, hotel y estadio del lugar donde jugué, siendo su ‘patio de juegos’ la Ciudad de México.

A través de las redes sociales de la cuenta en inglés del equipo, el Rebaño presumió una foto de los jugadores y su afición en el hotel de concentración, esto tras la serenata masiva que recibieron un día antes del compromiso de Liga MX.

'Piojo' Alvarado en celebración con Chivas ante América | IMAGO 7

La imagen no solo muestra los casi 5 mil asistentes al evento, sino que lo que más llamó la atención fue el mensaje que le dejaron a su odiado rival, pues Chivas aseguró que lo que vivieron la noche del 18 de septiembre es algo que nunca van a tener.

¡NUNCA TENDRÁN ESTO!“, escribió la cuenta de Chivas horas antes del comienzo del Clásico Nacional.

¿Cómo reaccionó la afición?

Luego de años llegando como la ‘víctima’, desde así un año el equipo de Guadalajara dejó atrás todos los fantasmas que impone el América sobre ellos y volvieron a competir en el partido más importante de la temporada. Desde la llegada de Gabriel Milito, Chivas no sabe lo que es perder ante los amarillo y planean que eso siga así.

Afición y equipo llegan con la ilusión a tope de robarse los tres puntos del Coloso de Santa Úrsula, recinto en el que no ganan desde aquella recordada Semifinal del Clausura 2023, donde remontaron un 1-0 para terminar 1-3 y llegar a la Gran Final.