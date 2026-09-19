El nuevo director técnico de Olympiacos parece estar contento con el delantero mexicano dentro de la plantilla

Será la primera edición del Clásico Nacional entre América y Chivas en la que el delantero Armando González no será parte del plantel desde su debut en Primera División hasta su partida al Olympiacos luego de su participación en la Copa del Mundo 2026.

En esta nueva etapa, el mexicano ya ha participado con goles en algunos de los torneos más importantes de los que es parte su club, dejando buenas impresiones en su primer entrenador José Luis Mendilibar y en el actual, Imanol Alguacil, quien se siente contento de su presencia en el equipo, ya que ha tenido que ser el titular de manera apresurada.

Imanol Alguacil, DT de Olympiacos | AP

"Es muy importante"

Imanol Alguacil, exentrenador de Real Sociedad, pero actual estratega de Olympiacos, ha tenido clara cuál es su labor desde que llegó al cuadro helénico, pues sabe que, aunque perdió a su delantero titular, el equipo cuenta con algunos miembros relevantes, en donde está incluida la Hormiga.

Es una noticia muy agradable que los delanteros estén marcando, pero también me quedo con el excelente trabajo que hicieron ambos contra el Jagiellonia; La verdad es que estoy muy contento. Para un delantero es muy importante marcar. No creo que tengamos demasiados delanteros, porque tenemos muchos partidos y necesitamos que los tres marquen y trabajen bien. Tendremos muchos partidos y habrá oportunidades para todos

Armando 'Hormiga' González en celebración con Olympiacos en Europa League | AP

El equipo rojiblanco de Grecia enfrentará este domingo por la mañana (tiempo del centro de México) a Levadiakos como visitantes, pero parte de lo relevante es que este equipo es el último lugar de la liga helénica, por lo que es una gran oportunidad para que la Hormiga siga haciendo crecer su cuota goleadora, esta vez en el torneo liguero luego de haberlo hecho en Copa y en Europa League.

Sin su goleador...

El Clásico Nacional de esta noche tendrá un ingrediente especial para Chivas, pues será el primero que dispute el Guadalajara sin Armando González desde que el delantero se consolidó en el primer equipo. Tras su salida al Olympiacos después de la Copa del Mundo 2026, el Rebaño tendrá que afrontar el duelo ante América sin uno de los atacantes que se convirtió en referente durante su última etapa en el futbol mexicano.

La ausencia de la Hormiga llega en un momento importante para el conjunto rojiblanco, que se mantiene entre los primeros lugares del Apertura 2026 y atraviesa una racha de seis partidos consecutivos sin derrota. Chivas llegará al Estadio Banorte después de vencer 3-0 a Pumas y con la misión de demostrar que puede mantener su poder ofensivo pese a la partida del delantero mexicano.

Hormiga sentenció al América l IMAGO7