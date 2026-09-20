América revela el once inicial que enfrentará a Chivas para el Clásico Nacional

América llega con la necesidad de ganar después de perder el Clásico Joven/Especial

Los locales van con todo para enfrentar a su máximo rival en el Estadio Banorte

América ya tiene equipo titular para enfrentar a Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional, correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026.

Las Águilas saltarán al terreno de juego con Rodolfo Cota en la portería, mientras que la defensa estará conformada por Emilio Lara, Miguel Vázquez, Dagoberto Espinoza y Christian Borja.

En el mediocampo, el conjunto azulcrema contará con Israel Reyes, Alan Cervantes y Raphael Veiga, mientras que Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez acompañarán a Henry Martín en el ataque.

El once inicial para el Clásico Nacional

Guillermo Almada sorprendió con su alineación para el Clásico Nacional. El estratega uruguayo decidió mover varias piezas después de la exhibición defensiva que América ofreció ante Cruz Azul y presentó una nueva pareja de centrales para enfrentar a Chivas.

Las Águilas arrancarán con Rodolfo Cota en la portería, mientras que Emilio Lara y Miguel Vázquez serán los encargados de formar la dupla en la defensa central. De esta manera, Ramón Juárez irá a la banca, mientras que Israel Reyes será adelantado al mediocampo.

Charly Rodríguez en el partido de Cruz Azul contra América | MEXSPORT

Dagoberto Espinoza alcanzó a recuperarse del golpe que sufrió durante la semana y ocupará la lateral derecha. Por izquierda estará Cristian Borja.

En la contención también hay sorpresa, pues Almada decidió adelantar a Israel Reyes, quien hará pareja con Alan Cervantes. Por delante de ellos aparecerá Raphael Veiga, quien tendrá libertad para jugar como enganche.

Henry Martín, en festejo de gol con América, ante Bravos de Juárez | IMAGO7

Las novedades del América

En los extremos, Alejandro Zendejas recupera la titularidad después de superar su lesión y ocupará el costado derecho, mientras que Brian Rodríguez se mantendrá por izquierda. En punta, Henry Martín será el único delantero y buscará hacerle daño al Rebaño.

Otra de las novedades es la presencia de Carlos Álvarez por primera vez en el banquillo del América. El español podría tener sus primeros minutos como azulcrema en el Clásico Nacional.

Por su parte, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno no fueron considerados para el partido y tendrán que esperar para hacer su debut con las Águilas.