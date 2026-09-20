América prepara sorpresa para sus aficionados en el Clásico Nacional | MEXSPORT

Las Águilas entregarán sombreros amarillos a los asistentes al Estadio Banorte

América prepara un detalle especial para los aficionados que asistan este sábado al Estadio Banorte para presenciar el Clásico Nacional ante Chivas.

Las Águilas tendrán listos sombreros amarillos que serán entregados a los seguidores presentes en el inmueble, con la intención de generar una imagen especial en las tribunas durante uno de los partidos más importantes del futbol mexicano.

Estadio Banorte luciendo uno de sus mejores panoramas | Imago7

Un obsequio que trae recuerdos Mundialistas

La dinámica recuerda a lo ocurrido durante la ceremonia inaugural del Mundial, cuando México entregó sombreros a los aficionados que acudieron al estadio para formar parte de la celebración.

En aquella ocasión, los sombreros fueron utilizados por los asistentes durante el espectáculo y posteriormente fueron lanzados, generando una imagen que quedó como parte de la ceremonia.

Lluvia de sombreros en la inauguración del Mundial 2026 | CARLOS PONCE DE LEÓN

América busca crear una postal similar durante el Clásico Nacional, aunque con los colores azulcremas como protagonistas.

Los aficionados que acudan al Estadio Banorte podrán recibir este artículo como parte de la experiencia preparada por el club para el encuentro ante el Rebaño.