¿Vetado por América? Esta es la razón por la cual César Ramos no pitará el Clásico Nacional

El árbitro mexicano se encuentra fuera del país debido a un intercambio internacional que lo llevó a dirigir partidos en Japón

César Arturo Ramos Palazuelos será uno de los grandes ausentes en el Clásico Nacional entre América y Chivas. Aunque su nombre suele aparecer entre los candidatos para dirigir los partidos de mayor relevancia en la Liga MX, el experimentado silbante no pudo ser considerado debido a que se encuentra en Japón como parte de un intercambio internacional.

La ausencia de Ramos Palazuelos provocó distintas especulaciones en redes sociales, entre ellas versiones que apuntaban a un supuesto veto por parte del América. Sin embargo, su falta de actividad en el futbol mexicano responde al compromiso profesional que adquirió para dirigir encuentros de la J1 League.

El árbitro mundialista no dirige en la Liga MX desde el pasado 28 de agosto, cuando estuvo a cargo del encuentro entre Xolos de Tijuana y Pumas. Después de ese compromiso viajó a territorio asiático para incorporarse al programa de intercambio.

César Ramos Palazuelos en el partido de Francia vs Marruecos en Qatar 2022 | MEXSPORT

César Ramos tendrá actividad en el futbol de Japón

Durante su estancia en Japón, Ramos Palazuelos fue contemplado para arbitrar tres encuentros. Entre los compromisos asignados aparecen los partidos de Sanfrecce Hiroshima ante Cerezo Osaka y FC Tokyo contra Nagoya Grampus.

La experiencia forma parte de un intercambio que permite al silbante mexicano mantenerse en actividad fuera de la Liga MX y sumar experiencia en otra competencia antes de regresar al futbol nacional.

César Ramos, en el Mundial 2026, en el duelo entre Brasil y Escocia | MEXSPORT

¿Qué antecedentes tiene César Ramos con América?

De esta manera, su ausencia en uno de los partidos más importantes del calendario mexicano estuvo relacionada con su estancia en Japón y no con una solicitud de alguno de los clubes involucrados. Se espera que vuelva a ser considerado por la Comisión de Árbitros una vez concluya su participación internacional.

La ausencia del árbitro también llamó la atención por sus antecedentes recientes en partidos del América. Uno de los episodios que generó mayor discusión ocurrió en los Cuartos de Final del torneo pasado, cuando no señaló un posible penalti sobre Erick Sánchez después de una acción con Rubén Duarte.