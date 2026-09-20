Polémica en gol de Chivas: ¿fuera de lugar a favor del América en el Clásico?

Polémica en gol de Chivas: ¿fuera de lugar a favor del América en el Clásico? | MEXSPORT

El ‘Cotorro’ González adelantó al Rebaño en el Clásico Nacional, pero pudo existir una posible infracción de Ricardo Marín en la jugada

Chivas tomó ventaja 1-0 sobre América en el Clásico Nacional gracias a una espectacular definición de ‘palomita’ del ‘Cotorro’ González, quien apareció dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes al 32’.

Sin embargo, la anotación generó polémica debido a la participación de Ricardo Marín en la acción previa al remate.

Durante la transmisión de TUDN, Enrique ‘El Cantante’ Guerrero señaló que el gol debió haber sido invalidado debido a la posición y participación de Marín en la jugada, pese a que el delantero no tuvo contacto con el balón.

‘Cotorro’ González adelantó a Chivas en el Clásico Nacional | MEXSPORT

¿Qué pasó en el gol de Chivas?

Antes de que González conectara el balón, Marín se encontraba entre los defensores centrales del América e intervino en la acción al disputar el espacio con los jugadores azulcremas.

Aunque el atacante de Chivas no tocó el balón, la discusión se centró en si su posición y movimiento interfirieron con los defensores y, por lo tanto, si tuvo influencia en la jugada.

Chivas ya gana el Clásico Nacional | MEXSPORT

‘El Cantante’ Guerrero explicó durante la transmisión que, bajo su interpretación de exárbitro de la regla del fuera de lugar, la intervención de Marín podía ser suficiente para considerar que la anotación debía ser anulada.

La jugada fue revisada antes de reanudarse el partido y generó debate por si debió ser anulada, pues la polémica no estuvo relacionada con el remate final de González, sino con la participación previa de Marín.

El silbante no marcó nada y se concretó la ventaja de Chivas en el Clásico Nacional, aunque la anotación quedó acompañada por la discusión sobre una posible infracción de fuera de lugar.