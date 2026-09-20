La leyenda del americanismo recibió una playera conmemorativa del equipo donde fue campeón

Las leyendas nunca se olvidan. Luego de casi 10 años después de su salida, Rubens Sambeuza continúa ligado a las Águilas del América, pues en repetidas ocasiones ha mostrado que sigue siendo un seguidor del club, ahora teniendo una aparición en el Estadio Banorte previo al juego contra Chivas.

Estadio Banorte durante el América vs Chivas del Apertura 2026 | IMAGO7

Reconocimiento al ‘14’

Durante la previa al duelo entre el América y Chivas, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, el conjunto de Coapa tuvo como invitado especial a uno de sus ex capitanes, el argentino nacionalizado mexicano, Rubens Sambueza. El ex dorsal ‘14’ estuvo en la cancha e incluso recibió un regalo.

Rubens Sambueza con América | IMAGO7

‘Sambu’ apareció en el Estado Banorte donde fue mostrado en la pantallas del recinto, esto mientras el club le regaló una playera de la temporada actual, misma que ya tenía estampado el nombre y el número iconos del ex jugador.

Pese a la división marcada en las gradas del Coloso de Santa Úrsula, la afición amarilla se le entregó por completo al ex jugador americanista, quien también mostró su emoción por estar una vez más en el recinto donde consiguió tantas alegrías.

Rubens Sambueza y Adquivaldo Mosquera en el Estadio Banorte | IMAGO7

¿Cómo fue la carrera de Sambueza con América?

Rubens llegó al equipo de Coapa durante el comienzo del mandato del técnico mexicano, Miguel ‘Piojo’ Herrera en el 2012/13 proveniente de los Estudiantes Tecos. En su primer año el futbolista jugó un total de 40 goles, colaborador con siete goles y 11 asistencias.

Para la temporada 2013/14 se consolidó como uno de los referentes del parado táctico del Pijo, siendo parte de la alineación de la icónica Final entre América y Cruz Azul del Clausura 2013. Del mismo modo, para la Final del Apertura 2014 ya salía como uno de los capitanes, ahora bajo el mando de Antonio ‘Turco’ Mohamed.

Con el cuadro de Coapa, Rubens Sambeuza disputó un total de 176 juegos oficiales, cerrando con la marca de 27 goles y 55 asistencias. En su palmarés, Sambu presume dos Ligas MX y dos Ligas de Campeones de la CONCACAF.