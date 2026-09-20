El arquero de La Máquina perdió un balón en su propia área ante La Pandilla

Cruz Azul llegó al Gigante de Acero con una sola intención: resarcir su último resultado ante Inter Miami. El equipo de Joel Huiqui perdió ante Las Garzas la Campeones Cup, sin embargo, su regreso a la Liga MX ante Monterrey tampoco ha sido el mejor.

En los primeros minutos, el conjunto de los Rayados mostró un mejor futbol, razón suficiente para abrir el marcador. Sin embargo, el gol de La Pandilla no fue gracias a una jugada en conjunto, sino a un error de Kevin Mier, arquero de La Máquina.

Apenas al minuto 6, el arquero colombiano recibió un balón por parte de Jeremy Márquez, sin embargo, no controló bien y la pelota se alargó. Mier perdió la bola y quedó a merced de César Garza, quien no perdonó y anotó el primer gol de los suyos.

Otra vez Kevin Mier

Los errores en el arquero no son nuevos. Pese a que cualquier futbolista -y ser humano- se equivoca, las fallas de Kevin Mier han sido puntuales. Entre las más destacadas se encuentran los errores en fase de eliminación directa ante América.

El primero fue en la Liguilla del Apertura 2024, cuando en un error en conjunto con Rodolfo Rotondi, Mier dejó su arco a merced para un golazo de Richard Sánchez. Seis meses después, en la misma instancia y ante el mismo rival, Kevin cometió un penalti infantil a Rodrigo 'Búfalo' Aguirre, lo que provocó una remontada de las Águilas en las Semifinales del Clausura 2025.

Kevin Mier, en lamento, tras eliminación ante América en el Clausura 2025 | IMAGO7

Cruz Azul, en busca de una remontada

Pese al gol tempranero de Rayados, los dirigidos por Joel Huiqui comenzaron a tener el balón, aunque con pocas acciones claras. La Máquina intentará empatar y, en el mejor de los casos, remontar ante Monterrey.

Cruz Azul viene de una victoria importante ante América en el Clásico Joven, lo que provocó un envión anímico en el cuadro celeste. Por ahora, con la derrota momentánea, La Máquina es el cuarto lugar en el Apertura 2026.