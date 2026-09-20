Los malos resultados en la institución felina parecieran no detenerse en este Apertura 2026

Pareciera que han pasado demasiados años desde que Tigres dominaba el futbol mexicano de la mano del 'Tuca' Ferretti, sumando una gran cantidad de trofeos con plantillas bastante competitivas, pues en el torneo actual, los regiomontanos la han pasado muy mal con nueve partidos en los que su nivel es muy bajo.

Actualmente, ya con su tercer entrenador en lo que va del certamen, los felinos son el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones, pues no han podido ganar más que una sola vez, victoria que llegó ante Atlante en la Jornada 5.

Tigres campeón Clausura 2023 | IMAGO7

¿Cómo se conforma la peor racha de Tigres?

Recordando que la única vez que Tigres ha ganado en lo que va del torneo fue en la Jornada 5 ante los Potros de Hierro, de ahí salen tres de sus siete puntos en la competencia, pero los otros cuatro son de los empates que ha tenido, pero esos resultados suman la misma cantidad que las derrotas.

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Desde que tuvieron esa victoria ante el Atlante, los Tigres tienen un empate a cero goles ante Santos Laguna (penúltimo lugar del torneo), un empate a un gol ante Necaxa, otro de los clubes que no está en zona de clasificación, un empate más sin goles en contra de Rayados en el Clásico Regio.

Lo más preocupante de todo, una derrota 2-0 frente a los Bravos de Juárez, quienes no habían ganado ni un solo punto hasta antes de este duelo de Jornada 9. Es por ello que por ahora, los dirigidos actualmente por Víctor Manuel Vucetich, se han estampado hasta la posición 16, a solo cuatro puntos de los mismo Bravos, quienes son el último lugar.

Diego Lainez después del partido de Tigres contra Rayados | MEXSPORT

Sería muy difícil que sucediera en esta jornada, pero Santos podría mandar a Tigres al penúltimo puesto, pues se enfrentarán en los partidos dominicales al líder Toluca y una victoria con una buena cantidad de goles para los santistas, podría dejar a los Felinos en un peldaño más arriba del abismo.

¿Qué sigue para el equipo regio?

Para la Fecha 10, los Tigres regresarán a casa para jugar en el 'Volcán' ante el sorpresivo Puebla, pero en el regreso de la Fecha FIFA, ya en la décimo primera jornada volverán a ser locales para recibir al líder Toluca, otro de los duelos más difíciles en el resto del campeonato.