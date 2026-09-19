El estratega felino lamentó la falta de contundencia de sus dirigidos

Tigres tropezó 2-0 en su visita frente a los Bravos de Juárez en la Liga MX, un resultado que encendió las alarmas en el entorno felino al caer ante una escuadra que arrastraba ocho derrotas de forma consecutiva. Al término del encuentro, el director técnico Víctor Manuel Vucetich no ocultó su frustración por la exhibición de su plantel.

Víctor Manuel Vucetich, entrenador de Tigres en un partido en El Volcán | IMAGO7

El estratega mexicano enfatizó que el equipo no logró traducir el dominio y la generación de jugadas en el marcador, situación que terminó por costarles muy caro a lo largo de los noventa minutos en territorio fronterizo.

“Incómodo y molesto por lo que pasó en el terreno de juego, el equipo venía con la idea de ganar; nos vimos en la situación de un penal que no sé si es o no, pero lo marcaron y fallamos muchas opciones de gol. Es lo más incómodo, que generamos y no culminamos”, aseveró el 'Rey Midas' en la conferencia de prensa posterior al partido.

Javier Aquino disputando un balón ante Tigres | IMAGO7

Respaldo a Memo Martínez y lesión de Rómulo Zwarg

Además del mal trago sobre la cancha, el timonel auriazul abordó el panorama del armado del plantel tras el cierre de contrataciones, respaldando a Guillermo Martínez tras no concretarse otras alternativas en el mercado de pases, al tiempo que confirmó que el panorama adverso arrancó desde antes del silbatazo inicial debido a un contratiempo físico en su alineación.

Óscar Estupiñán celebra gol en el FC Juárez vs Tigres | MEXSPORT

Se estuvo buscando, me consta, se tuvieron pláticas con diferentes jugadores, pero las circunstancias no se dieron para poder contratar y no se pudo elegir al elemento que quisiéramos, pero Memo Martínez es un gran jugador, es mundialista, es un hombre de calidad, que no se le puede menospreciar y tiene los recursos para estar en cualquier equipo