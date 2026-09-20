Ricardo Marín, jugador de Chivas, en festejo de gol ante América en el Clásico Nacional | IMAGO7

El jugador de las Chivas puso el 0-2 en el Clásico Nacional antes del segundo tiempo

Ricardo Marín revivió una de las imágenes más recordadas de los Clásicos Nacionales. Después de marcar el segundo gol de Chivas ante América, el delantero se quitó uno de sus botines y lo colocó sobre su frente para emular a Adolfo 'Bofo' Bautista, quien realizó un festejo similar contra las Águilas hace 20 años.

La anotación llegó después de una jugada en la que Santiago Sandoval ganó por aire y remató de cabeza hacia la portería. Rodolfo Cota respondió con una atajada, pero el balón quedó en disputa y Marín peleó la segunda jugada ante Miguel Vázquez hasta conseguir el tanto rojiblanco.

Después de mandar el balón a las redes, el atacante del Guadalajara corrió para celebrar, se quitó el botín y lo colocó sobre su frente. El gesto recordó inmediatamente al Bofo, uno de los jugadores que protagonizó varios episodios de la rivalidad entre Chivas y América.

Ricardo Marín, jugador de las Chivas, en festejo de gol en el Clásico Nacional, ante América | IMAGO7

Ricardo Marín llegó a cinco goles en el Apertura 2026

Además del significado de su celebración, el tanto representó el quinto de Ricardo Marín en el Apertura 2026. El delantero ha tomado protagonismo en el ataque rojiblanco tras la salida de Armando González del club.

El gol de Marín aumentó la ventaja del Guadalajara a 2-0 antes de finalizar la primera mitad. Bryan González había sido el encargado de abrir el marcador para un Rebaño que logró tomar ventaja en el Clásico Nacional.

‘Cotorro’ González adelantó a Chivas en el Clásico Nacional | MEXSPORT

¿Cuándo festejó el Bofo Bautista de esta manera ante América?

La celebración agregó otro capítulo a la historia de la rivalidad, pues Marín recuperó un festejo realizado por Bautista durante su etapa con Chivas y precisamente frente al conjunto azulcrema.

El antecedente se remonta al Apertura 2006, cuando Chivas derrotó al América en el Estadio Jalisco con anotaciones de Alberto 'Venado' Medina y Adolfo Bautista. Después de marcar, el Bofo protagonizó una celebración junto a Omar Bravo antes de quitarse uno de sus botines.