¡Clásico de Clásicos! América y Chivas dividen puntos en un partido para el recuerdo

Miguel Borja, jugador del América, en festejo de gol tras anotación en el Clásico Nacional, ante Chivas | MEXSPORT

Miguel Borja se lució con un doblete para comandar una reacción azulcrema para la historia

El Clásico Nacional no decepcionó. América y Chivas regresaron al Estadio Banorte después de dos años para protagonizar un emocionante 2-2, en el que las Águilas tuvieron que venir de atrás con un doblete de Miguel Borja para rescatar el empate.

Ambos equipos llegaron en gran momento y regalaron uno de los Clásicos más emocionantes de los últimos años. El Rebaño dominó notablemente durante el primer tiempo y llegó a tener una ventaja de dos goles, pero el Colibrí apareció en menos de cinco minutos para arrebatarle el triunfo a los rojiblancos y sellar el empate ante 72900 aficionados.

‘Cotorro’ González adelantó a Chivas en el Clásico Nacional | MEXSPORT

¿Cómo fue el partido entre América y Chivas?

Al minuto 13, Dagoberto entró con peligro por el costado. Amagó, dejó en el suelo a un rojiblanco y metió un centro que terminó siendo rechazado por un defensor de Chivas.

Las Águilas comenzaron a tomar confianza mientras el “Olé” descendía desde las gradas. Fue el primer momento del partido en el que los dirigidos por Guillermo Almada lograron hacerse con el control del ritmo.

Sin embargo, los de Gabriel Milito respondieron minutos después. En una descolgada de Ricardo Marín estuvo a punto de caer el primero, pero Rodolfo Cota se agigantó y atajó el disparo para mantener el cero.

Ricardo Marín, jugador de las Chivas, en festejo de gol en el Clásico Nacional, ante América | IMAGO7

Después de varios minutos de dominio rojiblanco, el marcador se abrió al 33’. Bryan González apareció con un remate de palomita para marcar un auténtico golazo. Guadalajara avanzó tocando el balón en el medio campo y Omar Govea observó el movimiento del Cotorro para meter un centro preciso. Bryan se tendió de cabeza y mandó el balón al fondo de las redes para poner el 1-0.

Chivas olió sangre y no dudó en irse al frente. Justo antes del descanso, puso el segundo en la cuenta. El Oso González volvió a meter un centro similar al del primer gol y Santiago Sandoval apareció para rematarlo. Aunque Cota realizó una espectacular atajada, el rebote quedó a merced de Ricardo Marín, quien logró empujar el balón pese a la marca de Miguel Vázquez.

Anotación de Miguel Borja, de chilena, ante Chivas en el Clásico Nacional, con América | IMAGO7

Ave de tempestades en la segunda mitad

Ya en la segunda mitad, América seguía sin encontrar espacios y Guillermo Almada decidió mover sus piezas. El técnico mandó al campo a Miguel Ángel Borja y el colombiano rápidamente cambiaría el rumbo del partido.

Al 71’, Brian Rodríguez metió un centro que parecía demasiado lejano, pero el Colibrí se levantó dentro del área y conectó una espectacular chilena que dejó tieso al Tala Rangel. El balón terminó en el fondo de las redes y América recortó distancias.