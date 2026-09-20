El mediocampista del Dinamo Moscú viajó a México para reportar con la Selección Mexicana y protagonizó un curioso momento al firmar playeras del América

Luis Chávez ya se encuentra en México para incorporarse a la concentración de la Selección Mexicana, pero antes de reportar con el combinado nacional protagonizó un curioso momento que llamó la atención de los aficionados del América.

El futbolista del Dinamo Moscú se hospedó en el mismo hotel donde el conjunto azulcrema realiza su concentración previo al Clásico Nacional de este sábado frente a Chivas. La coincidencia generó ilusión entre algunos seguidores americanistas.

Luis Chávez en partido con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Luis Chávez sorprende al firmar playeras del América

Mientras se encontraba en el hotel, Chávez convivió con algunos aficionados y firmó playeras del América que le acercaron unos niños. El gesto rápidamente llamó la atención, debido a que el mediocampista actualmente milita en el futbol ruso.

Las imágenes del seleccionado mexicano provocaron comentarios entre los aficionados azulcremas, quienes comenzaron a imaginar la posibilidad de verlo algún día defendiendo los colores del América. Sin embargo, por ahora no existe una negociación confirmada entre el jugador y el club.

Chávez, de 30 años, cuenta con una amplia experiencia en el futbol mexicano y también se ha consolidado como un habitual de la Selección Mexicana. Su presencia en la concentración americanista, aunque circunstancial, alimentó todavía más los comentarios sobre un posible futuro con el equipo.

Luis Chávez en su llegada a un partido de la Selección Mexicana | MEXSPORT

Un pasado en la Liga MX

El mediocampista comenzó su trayectoria profesional con Xolos de Tijuana, club en el que permaneció entre 2014 y 2019. Posteriormente llegó al Pachuca, donde jugó de 2019 a 2023 y consiguió convertirse en una de las figuras del conjunto hidalguense.

Después de destacar con los Tuzos, Chávez dio el salto al futbol europeo para incorporarse al Dinamo Moscú. Desde entonces ha continuado formando parte de las convocatorias de la Selección Mexicana y es uno de los jugadores con experiencia internacional del combinado nacional.

Luis Chávez con Dinamo Moscú previo a su lesión | INSTAGRAM

Por ahora, el principal objetivo de Chávez es cumplir con la concentración de México, mientras que el América se prepara para enfrentar a Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional. La firma de las playeras, sin embargo, dejó una imagen que los aficionados azulcremas no tardaron en interpretar como un posible guiño.