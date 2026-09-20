Pol Lorente deja la Selección Mexicana y se integra al cuerpo técnico de Javier Aguirre en el Valencia

El preparador físico español concluye una etapa de dos años con el Tricolor y ahora trabajará junto al ‘Vasco’ en Valencia

La Federación Mexicana de futbol hizo oficial la salida de Pol Lorente como preparador físico del combinado nacional.

El español concluye así una etapa de dos años dentro de la estructura del Tricolor, a la que se incorporó en agosto de 2024.

Selección Mexicana festejando el gol de Julián Quiñones ante Sudáfrica, en la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

El 'Tri' agradecido por todo su trabajo

A través de un comunicado, la Selección Mexicana confirmó y reconoció el trabajo realizado por Lorente durante su paso por la Selección Mexicana, además de desearle éxito en el nuevo proyecto profesional que emprenderá.

Para los compromisos correspondientes a las Fechas FIFA de septiembre y octubre, la preparación física estará bajo la responsabilidad de los especialistas que ya forman parte de la estructura institucional de Selecciones Nacionales.

La Dirección Deportiva de la Selección Mexicana ya trabaja en la búsqueda del nuevo preparador físico y lo hace de manera conjunta con el director técnico del equipo, con la intención de encontrar un perfil que se adapte al proyecto deportivo.

Cuerpo técnico de la Selección Mexicana en la tercera etapa de Javier Aguirre | IMAGO7

Nuevo destino: Valencia

Cabe señalar que Pol Lorente se integrará con el cuerpo técnico de Javier Aguirre en Valencia.

La Selección Mexicana afrontará próximamente una agenda con partidos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, por lo que, mientras se concreta la incorporación del nuevo preparador físico, serán los especialistas de casa quienes estarán al frente de esta área.

“Así mismo, la Dirección Deportiva, en conjunto con el Director Técnico, encabezan la búsqueda del nuevo preparador físico de la Selección Nacional de México, con el objetivo de incorporar el mejor perfil al grupo de trabajo. El nombramiento se dará a conocer oficialmente una vez concluido el proceso”, señaló el comunicado.