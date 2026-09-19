El delantero mexicano que la rompe en Europa y fue ignorado por Rafa Márquez

La Selección Mexicana tiene a 30 convocados; pero, este jugador no figura en ella

Empiezan a surgir las injusticias y como en muchos momentos dentro de la Selección Mexicana; Rafa Márquez presentó su primera convocatoria con 30 jugadores, pero una ausencia hace eco.

Y es que, Armando León no fue convocado pese a su buen momento en el futbol europeo, el atacante de 26 años vive un momento formidable con el NK Osijek en la Liga de Croacia y suma cinco goles en ocho partidos.

Fichaje de Armando León con Osijek y las primeras fotos| X:nkosijek

El exjugador de Alebrijes de Oaxaca lució en la Jornada 7 ante el gigante del Dinamo Zagreb concretando un doblete para sumar más anotaciones a su repertorio; sin embargo, ni con eso pudo convencer al cuerpo técnico del Tri.

Armando León ante Dinamo Zagreb anotando en Croacia| CAPTURA DE PANTALLA

Así fueron sus goles ante Dinamo Zagreb

Armando León fue el encargado de abrir el marcador apenas a los 12 minutos después de una descolgada por la banda derecha que terminó con centro exquisito para que futbolista mexicano rematara.

El atacante se impulsó en los linderos del área chica para cruzar el esférico y dejar plantado sobre el terreno de juego dejando al portero sin posibilidad de redacción ante la buena jugada.

El segundo de León llegaría al 34' después de que su equipo ejerciera un contraataque letal desde propio campo y como todo delantero apareció con el institno dentro del área y empujo el segundo.

Armando León en su etapa con Alebrijes en la Liga de Expansión | IMAGO7

¿Quién es Armando León?

Oriundo de Ensenada, Baja California, se formó en escuelas como la de Pachuca, Alebrijes de Oaxaca y León; tuvo algunos minutos en la Liga MX, siendo traspasado al Ranger's FC de Andorra en 2024 y al FC Santa Coloma.