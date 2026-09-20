Luego de recibir más de cinco goles en dos partidos, la afición azulcrema perdió la paciencia

La nueva era del América va en picada. Luego de sacar ‘agua de las piedras’, el proyecto de Guillermo Almada comenzó a ir de más a menos, pues aunque se adueñaron del liderato por un par de jornadas, ahora son una de las defensas peor organizadas y han visto a sus máximos rivales superarlos.

Anotación de chilena de Miguel Borja, de América, ante Chivas, en el Clásico Nacional | MEXSPORT

‘Te extraño, profe’

Luego de caer 4-3 ante Cruz Azul, las Águilas sabían que tenían que ganar sí o sí en el Estadio Banorte. No obstante, se volvió a repetir la historia y las Chivas superaron a los de Coapa, yéndose 0-2 arriba en los primeros 45 minutos del juego.

La molestia de la afición, más allá del resultado, fue el rendimiento del equipo, pues se vieron sumamente superados por el odiado rival, mostrando muchos problemas en la zona defensiva, misma que reforzaron con varios jugadores durante el mercado de fichajes. Sin embargo, Guillermo Almada optó por esperar y prescindir de sus nuevos futbolistas.

André Jardine en su conferencia de despedida | IMAGO7

Tras las decisiones del estratega, la afición azulcrema se le fue encima al técnico, recordando cuando Igor Lichnovsky llegó al América y solo tres días después André Jardine lo debutó en un Clásico Nacional, partido donde el chileno fue una de las figuras de aquel 4-0.

Tras la derrota tentativa como local ante el Rebaño y la sufrida una semana antes ante la Máquina, las comparaciones y críticas de los americanistas contra Almada no se hicieron esperar, pues varios seguidores pidieron el regreso del brasileño André Jardine.

Solo recordar que este señor mandó de titular a Igor tres días después de su fichaje para debutarlo en un clásico. Te extraño, profe, tú sí sabías lo que significa este partido. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Jardine sabía dónde estaba, tenía sangre y representaba al 100% lo que es el América. Perdónalos, profe”.

Jamás entenderé a los americanistas que pedían la salida de André Jardine. JAMÁS”, son algunos de los tantos comentarios que aparecieron en redes sociales tras la derrota ante Chivas.

La molestia de los seguidores también estuvo relacionada con la forma en la que el América afrontó ambos encuentros. En los dos Clásicos, las Águilas recibieron siete goles, situación que aumentó las dudas alrededor del funcionamiento defensivo y de las decisiones tomadas desde el banquillo.

Guillermo Almada, entrenador del América | IMAGO7

Borja, el héroe del América

Tras un primer tiempo para el olvido, en la segunda mitad una serie de cambios por parte del charrúa y la entrada de Miguel Borja le cambiaron la cara al partido, permitiendo que el América reaccionara para conseguir el empate y dejar atrás parte de los malos momentos vividos en el encuentro.