El capitán del América no ocultó su molestia cuando Guillermo Almada decidió sacarlo por el debutante Carlos Álvarez

Henry Martín no tomó de la mejor manera su salida del terreno de juego durante el Clásico Nacional entre América y Chivas. Con el partido empatado 2-2 y en un momento de alta intensidad, Guillermo Almada decidió retirar al capitán azulcrema para darle ingreso al debutante Carlos Álvarez.

La decisión no gustó nada a Henry, quien mostró su molestia al momento de abandonar la cancha. El delantero americanista dejó ver su frustración por tener que salir cuando el encuentro todavía estaba abierto y ambos equipos buscaban tomar ventaja.

Anotación de chilena de Miguel Borja, de América, ante Chivas, en el Clásico Nacional | MEXSPORT

La sustitución llegó en uno de los momentos más emocionantes del partido, pues América necesitaba encontrar una respuesta después de que Chivas había conseguido mantenerse en el encuentro.

Henry Martín había sido parte del ataque azulcrema durante el partido, pero Almada optó por modificar su ofensiva con el ingreso de Álvarez, en busca de una alternativa diferente para los minutos finales.

Omar Govea y Alejandro Zendejas, jugadores de Chivas y América, respectivamente, disputando un balón en el Clásico Nacional | MEXSPORT

Borja rescata al América con doblete en menos de cuatro minutos

Cuando parecía que el Clásico Nacional podía terminar con victoria para las Chivas, Miguel Borja y el conjunto azulcrema encontraron la manera de darle la vuelta al partido en la recta final.

El gran protagonista terminó siendo Borja, quien marcó un doblete en menos de cuatro minutos (71 y 74) para rescatar al América y darle la ventaja en un partido que había llegado a estar 2-2.

Los goles del delantero cambiaron por completo el panorama del encuentro y permitieron que América respondiera en un momento en el que Chivas parecía tener opciones de llevarse el resultado.